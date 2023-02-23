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旅遊飲食
2023-02-23 12:01:41

去「學校」搵食 手工意粉 秘製青口

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沿著大埔安邦路緩緩前行，在一片陽光灑落的林蔭大道旁邊，前大埔官立中學的外觀仍然沒變，但各式藝術元素已逐漸形成，搖身一變成為大埔藝術中心，而位於地下的意大利菜Pentola亦悄悄地帶來多款由意籍大廚Claudio Conforti設計的美饌，另有由獲獎咖啡師Gary Au主理的精品咖啡及多款創意雞尾酒。

Pentola隱藏於學校 G樓層走廊尾，沿路可見不同排練室及藝術擺設，而對出操場及大禮堂仍在施工中。餐廳以芥末黃燈芯絨沙發座配搭港式紅磚牆，甚有藝術氣息，由擁逾20年豐富經驗意籍廚藝顧問Claudio Conforti設計多款特色佳餚，以經典意大利菜為基礎，再加入在旅途上得到的靈感，例如最受歡迎的頭盤青口，不是獨沽一味的白酒煮，三款風味當中，有「青口配椰香秘魯辣椒汁」，以秘魯米拉索爾辣椒製成的辣椒汁再加入椰奶煮成，為大廚的獨家配方，椰奶味道香濃，帶點東南亞色彩，鹹鮮度也十分強勁。

手工意粉獨調配方

講到主菜，必試手工意粉，食客不難發現開放式廚房內還有一間意粉製作室，團隊每日製作新鮮麵糰，切出麵條後即席晾掛鐵架上，菜式包括波士頓龍蝦意粉、伯爵茶胡椒慢煮牛面頰特寬麵等。新鮮製作的意粉口感一般較為濕潤軟糯，然而這裡的仍保持al dente，原來麵糰特別摻入本地九龍麵粉廠出產的麵粉，粉質比較粗，以比例6：4(九龍麵粉：意大利00粉)打造，與粉質較幼的00粉調整出獨有質感，只此一家！

大埔安邦路12號藝術中心地下G01-02舖│26303310

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