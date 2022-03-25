合味道紀念館逢周五入筍貨！ 激罕原箱一丁$90 平均$3包

無論有沒有需要儲糧，即食麵還是家中必備！合味道紀念館(香港)繼早前每月推出的「日清美味BUY & TRY」入「全城至抵價」熱潮，由3月份起逢星期五，將全面升格為「日清Friday BUY超過50款麵食、& TRY」，激筍優惠延長至每星期五一次，有「麵祭り」逾50款麵食，另有多款零食、冷凍食品及新鮮沙律菜等按每周推出，當中至抵是首次推出的3月限定激罕原箱麻油味出前一丁，一箱30包原箱抗疫價只售$90，原價$112，現平均每包$3，抵入！

尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號舖│上午11時15分至晚上7時15分

