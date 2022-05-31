味美道來｜港隊籃球員劉子禮天后開創意西餐 賣手工意粉 招牌龍蝦湯流心牛角包

不少人都夢想投身體育界，以自己喜愛的運動作為職業，現役香港籃球代表隊成員劉子禮就坦然表示自己非常幸運，能在十七歲就開始加入香港籃球代表隊，在籃球場上打滾十多年，體驗無價。但職業運動員生涯始終受年齡所限，面對將來退役後的事業發展，劉子禮就選擇投身餐飲業，慢慢攀上人生另一個高峰。

創意西餐 fusion元素顯活力

天后區一向都多口碑西餐，最近香港籃球代表隊成員劉子禮就加入戰團，在區內開設新店，店名用了他的球衣號碼命名，裝修行型格路線，食物絕對不馬虎。餐廳以西餐為主，牛扒、薄餅、手工意粉全是招牌貨，菜式加入不少fusion元素，更顯運動員的活力。食物方面多款手工意粉都是招牌菜，用意大利雞蛋和麵粉製作而成，麵質彈牙，特別掛汁。本地鹹蛋⿈配蟹⾁意⼤利飯（$168），將中式食物混合意大利傳統口味，特意用鹹蛋黃取代巴馬臣芝士，配上經龍蝦湯烹煮的蟹肉和意大利飯，味道有驚喜。最推介流⼼⿓蝦湯⽜⾓包（$78），賣相平平無奇，但切開很有看頭。廚師先焗好香脆酥化的牛角包後，再灌入熬煮十小時的龍蝦湯，客人用刀叉在中間一切，橙紅鮮美的⿓蝦湯就會傾瀉而出，視覺效果甚佳，用⽜⾓包沾著湯汁，吃下更有酥皮龍蝦湯的感覺，感覺新鮮。