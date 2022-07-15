味美道來｜西環三文治店每日自製無添加香軟麵包 $39食日式黑豚肉炒麵麵包

你覺得三文治的餡料重要還是麵包重要？坊間食肆用的麵包大多由麵包店或工廠供應貨源，既能節省時間，又能降低成本。但反而西營盤這間開業三年半的麵包三文治小店「BakeOut」，老闆天天一早就在店內搓麵團、做麵包，只是希望能控制好品質，為客人提供健康好味的麵包三文治。
新鮮出爐麵包
自家製的麵包每日早上新鮮出爐，比起同類餐廳，這樣又多了一重工夫。「做麵包的時間大概需要五小時，每朝八時左右就要回來準備。」老闆Sabrina透露，材料包括日本麵粉、法國動物牛油、雞蛋、牛奶等等，搓成麵團後要經歷三次長時間發酵方可入爐烘焗，出爐後更要在表面塗抹牛奶，讓外觀顯得光澤和保持濕潤。甚至連份量都有考量，每塊麵團重量約在97克至98克之間，為的只是因為希望客人飽腹滿足。「我們試了很多不同的磅數，試過95克，但客人就反映麵包太小。也都試過100克，但留意到客人會覺得麵包太大，會吃剩麵包尾端。」Sabrina說。
12款美味三文治
麵包款式多，菜單上分為12款三文治和8款甜吐司，每日銷量近180個。由於店舖位於西營盤，老闆為應付不同國籍的客人需求，設計菜單時特意希望做到多國元素兼備，既有美式芝士肉醬珍寶熱狗，也有日式炸雞麵包。記者最推介日式黑豚肉炒麵($39)，日本迷絕對不會陌生，在當地便利店十分常見。店家用黑豚肉、椰菜和日式炒麵醬汁炒香麵底，並用香甜鬆軟的麵包盛載，醬汁惹味，麵包搭上麵條加倍飽腹。另外亦不乏港式經典口味，如豬扒煎蛋三文治($44)則是人氣的招牌貨，豬扒經人手剁鬆再油炸，包著芝士、煎蛋、生菜和蕃茄，餡料多得滿瀉！
自己麵包自己做
「主要是因為我們能掌握麵包的味道和麵包的口感。」很多人都會覺得其實大可以向麵包供應商取貨，但偏偏老闆就是認為麵包的味道才是最重要。Sabrina分享她在開店前曾思考過賣的食物款式，又曾到日本實地考察，試過多款當地的麵包，日式熱狗包口感比較鬆軟，味道帶甜，很適合做三文治。「坊間麵包有很多添加劑，很多防腐劑，這些化學物都會影響麵包的味道。」加上她又認為即使做同一款麵包，做法不同亦會影響質素，於是她最後就決定自己麵包自己做。聽著覺得大費周章？老闆反而表示其實很正常。「一點都不辛苦。很大部分的食肆都要在早上預備食材，如果我們八九時開始預備麵包，我不覺得和其他店舖有甚麼特別辛苦的分別。」Sabrina說。
BakeOut
地址：西營盤皇后大道西216號地鋪
電話：2386 6664
營業時間：11am－9pm