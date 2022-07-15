味美道來｜西環三文治店每日自製無添加香軟麵包 $39食日式黑豚肉炒麵麵包

你覺得三文治的餡料重要還是麵包重要？坊間食肆用的麵包大多由麵包店或工廠供應貨源，既能節省時間，又能降低成本。但反而西營盤這間開業三年半的麵包三文治小店「BakeOut」，老闆天天一早就在店內搓麵團、做麵包，只是希望能控制好品質，為客人提供健康好味的麵包三文治。

新鮮出爐麵包

自家製的麵包每日早上新鮮出爐，比起同類餐廳，這樣又多了一重工夫。「做麵包的時間大概需要五小時，每朝八時左右就要回來準備。」老闆Sabrina透露，材料包括日本麵粉、法國動物牛油、雞蛋、牛奶等等，搓成麵團後要經歷三次長時間發酵方可入爐烘焗，出爐後更要在表面塗抹牛奶，讓外觀顯得光澤和保持濕潤。甚至連份量都有考量，每塊麵團重量約在97克至98克之間，為的只是因為希望客人飽腹滿足。「我們試了很多不同的磅數，試過95克，但客人就反映麵包太小。也都試過100克，但留意到客人會覺得麵包太大，會吃剩麵包尾端。」Sabrina說。