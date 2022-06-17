味美道來 23歲fresh grad女生夥拍檔創業 100％手工製出爐肉桂卷最煞食

常規餐牌上的肉桂卷有五款口味，統統由店主Coco每天人手製作，如經典原味、蘋果金寶口味、Oreo口味等，每款都各有特色。有不少坊間的肉桂卷，為貼近美國口味而做得偏甜，令不少人聞其名耍手擰頭，而Coco就很有心思，將食譜改良，除了每款都有特製餡料，更減少糖分，突出肉桂本身的味道，相對變得健康。「我們不用最傳統的糖霜塗抹在表面，首先它太甜，對人體都不太健康，所以我研究出黑糖肉桂醬，令肉桂卷更濕潤，亦使肉桂味更突出，有雙重肉桂香味。」Coco解釋。

西營盤有間開業數月的肉桂卷小店，每逢出爐時間，都會傳出陣陣甜膩又溫暖的肉桂香味，路過的人總會被味道吸引而探頭一望。店主Zero和Coco因為參加同一項運動而認識，一拍即合，膽粗粗夾份開餅舖，當中招牌貨是賣100％手工製作、少糖少油的美味肉桂卷。 文：Heidi 攝：Cy Lam

23歲fresh grad創業大無畏

肉桂卷做得有板有眼，但原來店主Coco大學是讀酒店管理，一畢業就撞正疫情，不多不少有點迷失。「我今年二十三歲，2 Bites倆口子其實是我第一份工作，如果不計之前的兼職的話，算是我第一份全職工作。」Coco表示自己從小就入廚房幫忙，在畢業後的空窗期她就決定多作嘗試，開始烘焙麵包肉桂卷和家人分享，身邊不少親戚朋友都吃過之後都讚不絕口，於是她就由網店做起。直到一次偶然，向來抗拒肉桂味道的Zero吃過她做的肉桂卷後，覺得很有驚喜，一試就愛上。「這門生意有很大的發展空間。為甚麼吃甜品一定不健康呢？為甚麼不可以開心的吃甜點呢？她想帶出的信息很好。」最後更提出合作開店，兩人都認為有目標就該全力去衝，結果花了一個月就已經簽下租約，正式成為老闆。「你問我家人有反對嗎，是有的。有哪一個父母不想子女有一份穩定的收入工作，好好企劃將來呢？」Coco態度堅定認真，向父母表明開店計劃後便獲得他們的支持，為她注下強心針。開店一個月就已賣近過千個，銷量不錯，亦慢慢儲下口碑。如果想試試多款不同口味的肉桂卷，不妨多留意一下他們吧。

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