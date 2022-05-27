味美道來｜90後的腐乳人生 中環開全港首間腐乳主題餐廳 破格臘腸腐乳卡邦尼意粉

腐乳從來也不是甚麼貴價食材，一樽只賣數十元，看似廉價，但實則每一塊腐乳，都是別人實實在在的光陰。製作是怎樣？先要浸泡磨豆、搾成豆漿，做出一塊塊豆胚後又要靜待發酵，種出霉菌後用鹽醃製數天。未已，還要沖走鹽花後入樽，以米酒再醃再發酵，半年以後才可吃用，得來不易。有人將人生比喻為紅酒，Lau Bistro的老闆肥仔則形容他的成長路途似腐乳，在發霉發酵時看似是最壞的時間，也是最好的時間。
出位食物 腐乳卡邦尼
Lau Bistro是全港首間腐乳主題餐廳，選址在中環結志街，由肥仔和另外三位合夥人 Leo、Tom及劉sir主理。布置用薄荷綠色為主調，代表著腐乳經發酵而成的顏色，而餐牌上的食物大部分都用腐乳製作，如腐乳凱撒沙律、腐乳忌廉芝士貝果等，組合有趣。菜式充滿創意，把中菜小炒常見的椒絲腐乳通菜，變奏成椒絲腐乳卡邦尼意粉（＄138）。「我們會形容腐乳為中式芝士。為甚麼會用腐乳這款食材呢？因為我覺得和芝士很相似，它在我們的卡邦尼意粉中有提鮮的作用。」老闆肥仔解釋。配搭上玩味十足，烹調時除了青紅兩椒，也加入臘腸一同炒香。賣相好，未入口已經嗅得到腐乳香，吃著比平常的卡邦尼少了肥膩感覺，還增添一份鹹香，放入臘腸更是畫龍點晴，看似破格但味道討好。還有牛油果煙三文魚酸種麵包（＄98），特地向餅房訂製酸度適中的酸種麵包，抹上自家製忌廉芝士腐乳醬，質感幼滑也帶有腐乳的獨有鹹香，也在表面舖滿健康輕盈的新鮮牛油果及煙三文魚，中西合壁，味覺上平衡得恰到好處。
腐乳人生 感激發酵過程
幾位老闆都是九十後，成長步伐相近，當初構想這間餐廳的時候，在考慮味道的同時，亦得出一套獨特的腐乳人生觀。「我們很幸運，相信對於我們幾位拍檔來說，我們的變壞過程，只是成長發酵的過程，像一磚豆腐變成腐乳。」肥仔是店舖其中一位合夥人，他笑言自己的職業是「兒子」，父母從小到大都不支持他做生意，怕他要承受太多風險，常告訴他家中的錢夠他一世無憂。「小時候聽到會覺得爸爸很疼錫我，但長大後就覺得他說這句話，是因為對我沒有信心。」因此肥仔決心闖一番事業，開始做起不同的生意，跌跌撞撞，感觸良多。「走了很多錯路，但與此同時我想證明給他知道，錯的過程不重要，這個錯的過程或者錯有錯著，會走出一條屬於自己的路。」肥仔說。
Lau Bistro
地址：中環結志街46號地舖