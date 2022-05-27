味美道來｜90後的腐乳人生 中環開全港首間腐乳主題餐廳 破格臘腸腐乳卡邦尼意粉

腐乳從來也不是甚麼貴價食材，一樽只賣數十元，看似廉價，但實則每一塊腐乳，都是別人實實在在的光陰。製作是怎樣？先要浸泡磨豆、搾成豆漿，做出一塊塊豆胚後又要靜待發酵，種出霉菌後用鹽醃製數天。未已，還要沖走鹽花後入樽，以米酒再醃再發酵，半年以後才可吃用，得來不易。有人將人生比喻為紅酒，Lau Bistro的老闆肥仔則形容他的成長路途似腐乳，在發霉發酵時看似是最壞的時間，也是最好的時間。

出位食物 腐乳卡邦尼 Lau Bistro是全港首間腐乳主題餐廳，選址在中環結志街，由肥仔和另外三位合夥人 Leo、Tom及劉sir主理。布置用薄荷綠色為主調，代表著腐乳經發酵而成的顏色，而餐牌上的食物大部分都用腐乳製作，如腐乳凱撒沙律、腐乳忌廉芝士貝果等，組合有趣。菜式充滿創意，把中菜小炒常見的椒絲腐乳通菜，變奏成椒絲腐乳卡邦尼意粉（＄138）。「我們會形容腐乳為中式芝士。為甚麼會用腐乳這款食材呢？因為我覺得和芝士很相似，它在我們的卡邦尼意粉中有提鮮的作用。」老闆肥仔解釋。配搭上玩味十足，烹調時除了青紅兩椒，也加入臘腸一同炒香。賣相好，未入口已經嗅得到腐乳香，吃著比平常的卡邦尼少了肥膩感覺，還增添一份鹹香，放入臘腸更是畫龍點晴，看似破格但味道討好。還有牛油果煙三文魚酸種麵包（＄98），特地向餅房訂製酸度適中的酸種麵包，抹上自家製忌廉芝士腐乳醬，質感幼滑也帶有腐乳的獨有鹹香，也在表面舖滿健康輕盈的新鮮牛油果及煙三文魚，中西合壁，味覺上平衡得恰到好處。