咖啡食譜｜香蕉豆漿咖啡、啫喱Latte、櫻花咖啡梳打等 4款無糖低卡在家製Cafe飲品

近年香港好去處之中，最熱門的休閒地當然少不了咖啡店CAFE，單是深水埗短短半年已經新開不少咖啡店，慢慢變成「咖啡一條街」。不過CAFE一般的消費較貴，如果只是想簡單嘆一杯咖啡的話，不妨在家自製吧！以下就有4款無糖低卡特色咖啡食譜教學，一日一杯也不會有負擔。

咖啡食譜｜櫻花咖啡梳打水 香港人每年春天都愛去日本或韓國觀賞櫻花而這款櫻花咖啡梳打水就利用鹽漬櫻花，製成特別適合打卡使用的「櫻花冰」，即使放到飲料中也不會容易向下沉，而且還可以令Espresso Tonic帶有淡淡的櫻花味。雖然暫時沒有辦法看到櫻花，但不妨作為飲品觀賞用吧！ 櫻花咖啡梳打水材料：鹽漬櫻花 適量／代糖 適量／梳打水 150ml／冷萃咖啡 33ml 櫻花咖啡梳打水做法 1.鹽漬櫻花沖去鹽粒備用。

2.溫水加入代糖攪拌均勻，加入櫻花浸泡半日。

3.撈出櫻花擦乾水分，放入冰盒，加水冷藏至凝固。

4.做好的櫻花冰塊放入杯中，倒入梳打水。

5.加入咖啡稍微攪拌即可。

咖啡食譜｜香蕉豆漿咖啡 一般市面上買到的咖啡都會以牛奶和糖製作，糖分和脂肪都較高。而這款香蕉豆漿咖啡就利用豆漿取代牛奶，香蕉取代糖，一來豆漿的脂肪含量較少，二來香蕉屬於天然的糖分之一，用來作為飲品中的糖分較為健康。而味道方面就帶有香蕉的甜香，若果喜歡香蕉口味的話，一定要嘗試製作！ 香蕉豆漿咖啡材料：可可粉 1茶匙／香蕉 半條／無糖豆漿 300mL／冷萃咖啡液 30mL 香蕉豆漿咖啡做法 1.香蕉和豆漿放入攪拌機，打成奶昔倒入杯中。

2.倒入咖啡液輕輕攪拌，篩上一層可可粉即可。

咖啡食譜｜抹茶燕麥奶咖啡 近年燕麥奶在減肥界十分流行，脂肪少之餘，卡路里亦較低，屬於減肥飲品的首選。而抹茶一直是不少港人都喜歡的口味，將抹茶和燕麥奶一起製成咖啡飲品，口味除了較市面上的咖啡特別之外，也不用擔心卡路里和糖分問題。 抹茶燕麥奶咖啡材料：抹茶粉 10g／熱水 35mL／燕麥奶200mL／冷萃咖啡液30mL／冰 半杯 抹茶燕麥奶咖啡做法 1.取7g抹茶粉放杯中倒入熱水，攪勻均匀製成抹茶液。

2.杯中加入冰塊，再倒入燕麥奶。

3.倒入咖啡液，將飲品攪拌均勻。

4.表面撒上抹茶粉即可。