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旅遊飲食
2023-10-13 13:11:51

堅信號｜NEW ERA x 堅信號上海生煎皇 $72歎「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐 必搶限量版帽飾＋主題貼紙

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堅信號｜NEW ERA x 堅信號上海生煎皇 $72歎「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐 必搶限量版帽飾＋主題貼紙

堅信號｜NEW ERA x 堅信號上海生煎皇 $72歎「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐 必搶限量版帽飾＋主題貼紙

堅信號上海生煎皇近日再度與美國帽牌New Era合作，並聯乘本地藝術團隊 Parents Parents，三方攜手推出限量版帽飾、主題貼紙及「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐等一系列驚喜產品，將潮流與食物重新混合及定義。堅信號灣仔、深水埗和土瓜灣店更以 Parents Parents 設計的一系列街頭風塗鴉裝飾為主題，型格又打卡able，相信一眾潮人來到店內一定有驚喜！

灣仔店

期間限定！「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐

美國帽牌巨人 New Era 向來積極和不同國際和本地品牌單位聯乘合作，推出不同的跨界別產品，貼地之餘亦緊貼潮流。「堅信號」創辦人 - Oscar Siu (蕭唯展) 特別為這次聯乘設計全新期間限定套餐和單點食品，包括「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐及黑魅菠菜鮮蝦蒸餃，同樣滋味滿載，全線堅信號上海生煎皇店舖有售。期間限定「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐（$ 72），價錢親民，包含椒積雞扒包、春卷脆脆及堅Gur巨峰梳打三款美食。刈包口感鬆軟，配上啖啖肉的椒積雞扒，香口惹味；春卷脆脆炸得金黃香脆，以多款蔬菜作餡料，口感豐富；而堅Gur巨峰梳打則酸甜開胃，清爽解膩。另外黑魅菠菜鮮蝦蒸餃（$ 32，任何套餐$ 20加配）同樣值得一試，外形飽滿好吸引，餡料結合菠菜與鮮蝦，鮮味十足！

由10月13日起，凡惠顧「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐，即免費送聯乘貼紙一份（13間分店全線可供換領，數量有限，送完即止）；而由10月20日起，凡於堅信號上海生煎皇灣仔店惠顧「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐，更可以 HK$359 加購換取 New Era 「HAVE A GOODBAO」9FORTY 帽 或以 HK$199 換購 59FIFTY迷你帽袋鎖匙扣，各位一於把握機會去搶購啦！

即睇堅信號上海生煎皇香港店舖資料

灣仔軒尼詩道180-182號地舖 （27272066）(期間限定打卡點)

深水埗福榮街98號地舖 （27237723）(期間限定打卡點)

土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園地下8-10號 （24242488） (期間限定打卡點)

九龍灣牛頭角道77號淘大商場2期地下G187-188號 （23334118）

大角咀大角咀道38號新九龍廣場地下30號舖 （27272728）

慈雲山毓華街23號慈雲山中心4樓410C-1號 （27272732）

荃灣眾安街37A號荃運樓地下C號 （23218373）

元朗朗日路8號形點二期1樓A115a號 （28829163）

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓126-129號 （23884533）

屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S A區地下A101-A102B號 （23333828）

青衣青敬路31-33號青衣城二期1樓197號 （27272733）

上水智昌路3號上水中心2樓2087, 2088及2089號 （26666601）

大埔南運路9號新達廣場1樓38-40號舖 （27272688）

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