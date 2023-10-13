堅信號｜NEW ERA x 堅信號上海生煎皇 $72歎「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐 必搶限量版帽飾＋主題貼紙

堅信號上海生煎皇近日再度與美國帽牌New Era合作，並聯乘本地藝術團隊 Parents Parents，三方攜手推出限量版帽飾、主題貼紙及「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐等一系列驚喜產品，將潮流與食物重新混合及定義。堅信號灣仔、深水埗和土瓜灣店更以 Parents Parents 設計的一系列街頭風塗鴉裝飾為主題，型格又打卡able，相信一眾潮人來到店內一定有驚喜！

期間限定！「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐

美國帽牌巨人 New Era 向來積極和不同國際和本地品牌單位聯乘合作，推出不同的跨界別產品，貼地之餘亦緊貼潮流。「堅信號」創辦人 - Oscar Siu (蕭唯展) 特別為這次聯乘設計全新期間限定套餐和單點食品，包括「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐及黑魅菠菜鮮蝦蒸餃，同樣滋味滿載，全線堅信號上海生煎皇店舖有售。期間限定「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐（$ 72），價錢親民，包含椒積雞扒包、春卷脆脆及堅Gur巨峰梳打三款美食。刈包口感鬆軟，配上啖啖肉的椒積雞扒，香口惹味；春卷脆脆炸得金黃香脆，以多款蔬菜作餡料，口感豐富；而堅Gur巨峰梳打則酸甜開胃，清爽解膩。另外黑魅菠菜鮮蝦蒸餃（$ 32，任何套餐$ 20加配）同樣值得一試，外形飽滿好吸引，餡料結合菠菜與鮮蝦，鮮味十足！

由10月13日起，凡惠顧「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐，即免費送聯乘貼紙一份（13間分店全線可供換領，數量有限，送完即止）；而由10月20日起，凡於堅信號上海生煎皇灣仔店惠顧「HAVE A GOOD BAO 堅係好包」套餐，更可以 HK$359 加購換取 New Era 「HAVE A GOODBAO」9FORTY 帽 或以 HK$199 換購 59FIFTY迷你帽袋鎖匙扣，各位一於把握機會去搶購啦！