外遊保持聯繫 助你與世界接軌

今時今日去旅行，玩得盡情還要用手機記低旅途的美景、美食、快樂氛圍，即時放到社交平台開心share。多家電訊供應商都提供旅遊SIM卡或月費合約計劃，助經常四圍飛的你，何時何地都可與世界接軌。
自由鳥遨遊SIM
復活節8折優惠
自由鳥遨遊SIM覆蓋超過60個目的地，而且可以用完再用，每次外遊前購買相應地區日費，到埗後即可一插即用。而且毋須連續日子使用，有效期長達一年。自由鳥推出「亞洲12地」優惠，日費低至12港元。4月15日或以前選購「亞洲12地」外遊數據日費5日或以上，使用優惠碼「Easter」可享8折優惠。購買全新遨遊SIM，或自由鳥本地月費計劃客戶加購日外遊數據，單一訂單滿60港元，即可獲贈戶戶送Deliveroo 60港元現金券。
SmarT遊世界 指定月費計劃優惠
SmarTone則推出「SmarT遊世界」月費優惠計劃，新客戶選用指定SmarTone指定5G月費計劃，可獲贈高達240GB中國內地及澳門漫遊數據，或70GB亞洲漫遊數據，以及「智2通」內地電話號碼等服務外，更可獲贈200港元Uber Taxi優惠，總值高達5,672港元。另外SmarTone的「漫遊數據多日通」服務，日費低至23港元，毋須換卡及額外設定，到埗即用即享無限數據上網(首1GB為全速數據)。
查詢：2281 8888