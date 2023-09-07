大閘蟹公乸分別｜如何分辨蟹公和蟹乸？蟹黃蟹膏又係乜？

踏入九月中秋節將至，秋意亦漸濃，也差不多是時候可以品嚐甘甜鮮味的大閘蟹了。很多大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）新手，興高采烈走到了像老三陽這類賣大閘蟹的老店前，看到凍櫃內多款不同斤兩和價格的公蟹母蟹，一定會感到頭昏腦脹。今次一於簡單說明一下蟹公和蟹乸的分別吧！

每逢農曆九月就是最當造的時候，母蟹蟹黃最多，蒸熟後翻開蟹殼，金黃色的蟹黃多得滿瀉，而且入口滿腔甘甜，這般滋味一試難忘。到了農曆十月，便輪到公蟹當造，這時的公蟹體型豐滿，肥美肉厚，加上自身獨有的白膏（蟹膏），香味濃郁，與母蟹各有千秋。

大閘蟹分清金黃蟹黃和透白蟹膏

蟹乸蟹黃為卵巢

相信一眾大閘蟹迷最追捧的，定必是蟹殼底下的滋味，不過大家又到底知不知蟹黃和蟹膏兩者的分別呢？母蟹獨有的蟹黃，其實是母蟹體內的卵巢和消化腺，口感甘香豐腴，質感似雞蛋黃，當中含豐富膠原蛋白、鈣、磷等元素，當然也包括膽固醇，所以切記別吃過量！

大閘蟹2023｜新手揀蟹3大重點 酒樓總廚教最緊要睇隻眼(有片)

公蟹蟹膏為精囊

公蟹方面，透白色的蟹膏又被稱為白膏，是公蟹的精囊、精液和內臟集成的濃稠物，包含豐富蛋白質，蒸熟後會變成乳白色，口感黏稠，但同樣富有濃厚鮮味。仍然覺得選擇困難？一於每款各一吧！

大閘蟹2023｜陶源酒家大閘蟹放題回歸！$528任食兩小時/新口味花雕熟醉蟹