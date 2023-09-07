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旅遊飲食
2023-09-07 18:00:00

大閘蟹拆蟹教學｜行政總廚教你正確5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心不能吃！（有片）

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大閘蟹拆蟹教學｜行政總廚教你正確5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心不能吃！

大閘蟹拆蟹教學｜行政總廚教你正確5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心不能吃！

所謂不時不食，秋風起，吃大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）就最好不過。坊間有酒樓推出大閘蟹套餐，市面上亦有不少可以買大閘蟹的途徑，非常方便。不過大家是否大家都知道正確的食蟹方法呢？到底大閘蟹怎拆殼才不浪費？烹調方法又應如何選擇？今次找來東海飲食集團行政總廚劉志威師傅，跟大家分享處理大閘蟹的秘訣。

洗大閘蟹切記刷淨蟹鉗

在外買了大閘蟹回家，第一步必先要用毛刷將蟹清洗乾淨。特別要留意蟹爪 、蟹鉗和蟹嘴的位置，這幾個部分包括毛位，很多時候都會積藏著細菌和泥沙，如果大家想吃得放心，一定要慢慢用用毛刷來回刷洗，將污垢除走。

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秋風起，吃大閘蟹就最好不過。

秋風起，吃大閘蟹就最好不過。

正確拆蟹5步驟

不少人誤解吃大閘蟹只吃蟹膏，白白浪費整隻大閘蟹。劉志威師傅就為大家示範5步完成的拆蟹方法：先開蓋，將蟹身一分為二；除去腮部；拆出蟹腳；用蟹剪沿着關節位剪開；用工具挑出蟹黃和蟹腳肉食用。

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拆大閘蟹5步驟︰先開蓋。（資料圖片） 拆大閘蟹5步驟︰將蟹身一分為二，並除去腮部。 拆大閘蟹5步驟︰拆出蟹腳。 拆大閘蟹5步驟︰用蟹剪沿着關節位剪開。 拆大閘蟹5步驟︰用工具挑出蟹黃吃用。

蟹心部位不能吃

蟹黃甘香，吃得滋味，但同時都需要留意這些部分是不能吃用的。「腮位和蟹心會比較寒涼。在眼睛之間有一個白色的部分，小小的一顆，那個就是蟹心。」劉志威師傅表示，這兩個部位都不建議食用。

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腮位和蟹心會比較寒涼，都不建議吃用。

腮位和蟹心會比較寒涼，都不建議吃用。

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