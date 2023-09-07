大閘蟹拆蟹教學｜行政總廚教你正確5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心不能吃！（有片）

所謂不時不食，秋風起，吃大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）就最好不過。坊間有酒樓推出大閘蟹套餐，市面上亦有不少可以買大閘蟹的途徑，非常方便。不過大家是否大家都知道正確的食蟹方法呢？到底大閘蟹怎拆殼才不浪費？烹調方法又應如何選擇？今次找來東海飲食集團行政總廚劉志威師傅，跟大家分享處理大閘蟹的秘訣。