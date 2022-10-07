大閘蟹2022｜十里洋場八道菜大閘蟹饗宴 入會二人同行一人免費 清蒸大閘蟹＋蟹皇翅＋蟹粉芙蓉帶子蟹斗

秋風起，大閘蟹季又來到了！淮揚菜食府十里洋場每年都會推出大閘蟹套餐，口碑向來不俗，今年餐廳亦繼續推出「十里洋場金秋大閘蟹饗宴」，讓食客飽嚐八道大閘蟹美饌套餐，包括主角清蒸大閘蟹、蟹粉脆皮百花釀花膠、淮揚蟹粉桂魚絲等等，盡顯廚師功架。

爆膏足兩大閘蟹

如果正打算和家人朋友外出歎大閘蟹，這個套餐性價比極高，由頭盤到甜品都有水準，每位$998 (兩位起)，1957 & Co. Loyalty Program會員(免費入會)可享「二人同行一人免費」優惠，非常超值！菜式方面，先有前菜淮揚四小品：金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜，辣度剛好，清爽開胃。然後再有用料矜貴的十里蟹皇翅，店家在熬煮多時的雞湯中加入蟹黃和魚翅，翅針吸收濃湯精華，齒頰留香。而蟹迷最期待的清蒸大閘蟹亦乘勢登場，每隻四兩半至五兩，揭起蟹殼即見豐腴油潤的蟹黃，入口鮮香，蟹肉亦鮮甜細緻。

