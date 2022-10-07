大閘蟹2022｜十里洋場八道菜大閘蟹饗宴 入會二人同行一人免費 清蒸大閘蟹＋蟹皇翅＋蟹粉芙蓉帶子蟹斗

秋風起，大閘蟹季又來到了！淮揚菜食府十里洋場每年都會推出大閘蟹套餐，口碑向來不俗，今年餐廳亦繼續推出「十里洋場金秋大閘蟹饗宴」，讓食客飽嚐八道大閘蟹美饌套餐，包括主角清蒸大閘蟹、蟹粉脆皮百花釀花膠、淮揚蟹粉桂魚絲等等，盡顯廚師功架。
爆膏足兩大閘蟹
如果正打算和家人朋友外出歎大閘蟹，這個套餐性價比極高，由頭盤到甜品都有水準，每位$998 (兩位起)，1957 & Co. Loyalty Program會員(免費入會)可享「二人同行一人免費」優惠，非常超值！菜式方面，先有前菜淮揚四小品：金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜，辣度剛好，清爽開胃。然後再有用料矜貴的十里蟹皇翅，店家在熬煮多時的雞湯中加入蟹黃和魚翅，翅針吸收濃湯精華，齒頰留香。而蟹迷最期待的清蒸大閘蟹亦乘勢登場，每隻四兩半至五兩，揭起蟹殼即見豐腴油潤的蟹黃，入口鮮香，蟹肉亦鮮甜細緻。
必試蟹粉手工菜
吃過大閘蟹後還有多款蟹粉美饌陸續登場。推介蟹粉脆皮百花釀花膠，以自家製彈牙蝦膠釀入厚身花膠，再以大火炸熟，最後淋上蟹粉作點睛之筆，外脆內軟，鮮味十足。如果愛好精巧的手工中菜，這道淮揚蟹粉桂魚絲絕對給你驚喜，大廚以精湛刀工將桂魚起骨拆肉切絲，與蟹黃一起乾煸，既有魚鮮，亦有蟹粉的鮮甜。意猶未盡？蟹粉芙蓉帶子蟹斗也是記者心水，用大閘蟹蓋盛載著滑嫩蛋白、帶子和蘆筍加上鮮拆蟹粉，進食前先把蟹黃和蛋白拌勻，口感豐富。
十里洋場金秋大閘蟹饗宴 原價每位$998*(兩位起)
供應日期： 10月1日起至12月中旬
- 淮揚四小品 (金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜)
- 十里蟹皇翅
- 清蒸大閘蟹 (四兩半至五兩) (追加每隻$198)
- 蟹粉脆皮百花釀花膠
- 淮揚蟹粉桂魚絲
- 蟹粉芙蓉帶子蟹斗
- 蟹粉河蝦仁韭菜花炒飯
- 夠薑芝麻湯丸
*必須二人惠顧方可享用買一送一優惠(加一服務費以原價計算)
*十里洋場現金券不適用於此套餐
十里洋場
地址： 香港銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖
電話： 2338 5500
網上訂座：https://inline.app/booking/10shanghai/leegarden