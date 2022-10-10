大閘蟹2022｜港九口碑大閘蟹餐廳推介 套餐最平$368起 高質蟹粉小菜/脆皮燒乳鴿/蟹粉小籠包

秋意漸濃，看看日子，又來到了吃大閘蟹的季節。所謂「九月圓臍十月尖」，這時候的大閘蟹正正當造，相信一眾蟹迷都急不及待一口品嚐甘香鮮味。今次為大家精選城中多間有供應大閘蟹套餐的餐廳，總有一間啱你口味。

45年粵菜老字號翠亨邨，一直以優質食材用心為食客烹調手工粵菜，餐廳今年再度推出季節限定 「珍味大閘蟹宴套餐」，讓客人一次過品嚐七道功架十足的時令珍味。每位價錢由$588起，套餐包括2隻4両清蒸大閘蟹、蟹肉文思豆腐羹、蟹粉玉簪蝦球、脆皮燒乳鴿、蟹粉扒時蔬、蟹粉炒飯及薑茶湯丸，非常豐盛。除了甘香豐腴的大閘蟹，心水推介招牌脆皮燒乳鴿，店家精選15至18日的妙齡乳鴿，以沙薑、薑、乾葱、五香粉及孜然粉醃至入味，經四小時風乾令外皮更加香脆，再原隻生炸，保存肉汁之餘皮骨酥脆，非常美味！而蟹粉玉簪蝦球同樣誠意十足，脆嫩露筍及金華火腿絲猶如髮簪貫穿晶瑩的蝦球，配以濃郁甘香的蟹粉，鮮味無比。餐廳整體食物有質素，CP值高，絕對物超所值！

想找餐廳吃優質大閘蟹套餐？推介到東海飲食集團旗下餐廳開餐！東海今年推出「秋分細味‧黃金盛蟹」大閘蟹宴，蟹源採用由香港食環署檢驗合格的進口大閘蟹，再經大廚以青背、白肚、金爪、黃毛四大標準作篩選，蟹迷能吃得滋味放心。套餐價錢由$368起，除時令大閘蟹外，亦有多款大閘蟹菜式，推介鮮味蟹粉小籠包，每隻包裹著味道濃郁的蟹粉及蟹肉，每一口都是啖啖蟹油香。還有生拆蟹粉蒜茸包亦令人一試難忘，客人可以親自把熱騰騰的大閘蟹粉塗在香脆蒜茸包上，盛載入口，再加上蒜香點綴，鮮上加鮮！集團在港九都有分店，位置便利，有興趣的話不妨預約訂座。

西環會所級享受 包廂食大閘蟹

位於西環的星薈館以精緻的粵菜為主打，近日適逢蟹季，首推「星薈華麗<蟹>逅盛宴」，每位＄1,380起，食客能品嘗六道珍味蟹饌及咸亨特製10年花鵬皇。餐廳賣點是高私隱度，佔地三萬呎而不設大廳，附有10間獨立廂房，不同的房間分別可容納 6-60人，裝潢瑰麗堂皇，氣派非凡。餐單以大閘蟹入饌，前菜由曾嬴得環球廚神的楊智明師傅研發，以淮揚菜風格製作色彩鮮艷、造型美觀的菜式，滿足座上客的味覺及視覺享受。餐單的主角大閘蟹，用上六兩重的原隻江蘇大閘蟹，除了清蒸的做法還可以選擇鹽焗，經鹽焗後的大閘蟹保持了蟹肉的鮮嫩，還散發出陣陣油香。其餘菜式還包括：蟹皇龍蝦棧、蟹皇翅、賽蟹皇等。



＊4位起，需一天前訂座

地址：西環干諾道西155號高樂花園址下及一樓

電話：2668 0036/ 96910036