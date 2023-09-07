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旅遊飲食
2023-09-07 17:30:00

大閘蟹2023｜新手揀蟹3大重點　酒樓總廚教最緊要睇隻眼(有片)

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大閘蟹｜新手揀蟹3大重點　酒樓總廚教揀蟹最緊要睇隻眼

大閘蟹｜新手揀蟹3大重點　酒樓總廚教揀蟹最緊要睇隻眼

秋天是大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）當造的季節，不少人都喜歡相約三五知己慢慢品嘗蟹膏鮮味。但到底如何揀蟹才最正確？食蟹公還是蟹乸好？一於找來東海飲食集團行政總廚劉志威師傅，向大家傳授一下揀蟹攻略吧！

大閘蟹｜秋天是大閘蟹當造的季節。（資料圖片） 大閘蟹｜新手揀大閘蟹必學3大重點，包括眼、蟹爪（資料圖片）

新手揀大閘蟹必學　3大重點

新手買蟹就如新手去買餸，最怕買錯比人呃！劉志威師傅表示，大閘蟹當中江蘇蟹的貨源最穩定，加上現在內地的檢疫和衛生情況，江蘇蟹的質量較以往更提升。那單憑外觀，怎樣才算是一隻好的大閘蟹呢？「首先要留意蟹爪和蟹鉗是否齊全，如果已經脫掉，肯定是不新鮮的。」劉志威說。然後，亦可以留意大閘蟹的眼睛部分，若輕輕觸碰大閘蟹的眼珠會有退縮的反應，也是蟹隻新鮮的表現。最後「黃毛金爪」同樣是好蟹的決定因素，在燈光或太陽底下蟹毛夠黃、爪位呈金黃色的話，就代表該隻大閘蟹質素好。

大閘蟹｜「黃毛金爪」就是靚蟹。（資料圖片） 大閘蟹｜最緊要眼仔碌碌有反應。（資料圖片）

食蟹公還是蟹乸好

所謂「九月圓臍十月尖」，「圓臍」意指肚身較圓大的母蟹，反之肚身形狀尖長的便是公蟹。按照月分，農曆九月可以先品嘗蟹乸，因為較為時令，到農曆十月就吃蟹公就最適合不過。「蟹乸的蟹黃吃起來的感覺就似吃鹹蛋黃，蟹公的蟹膏吃起來則會較為甘香。」劉志威師傅指雌雄兩者肉質和味道各有所長。

大閘蟹公乸分別｜如何分別蟹公和蟹乸？蟹黃蟹膏又係乜？
大閘蟹｜吃大閘蟹，選擇體型適中就可以。（資料圖片） 大閘蟹｜吃大閘蟹，九月圓臍十月尖，農曆九月先品嘗蟹乸，農曆十月就吃蟹公。（資料圖片）

江蘇大閘蟹VS日本大閘蟹

因為疫情，這兩年網上常見到有標榜來自日本的大閘蟹，跟正宗的江蘇蟹味道又有甚麼分別呢？師傳表示日本大閘蟹的蟹膏和蟹黃味道對比內地的大閘蟹，入口味道會比較淡，但是肉質會比較鮮甜。

大閘蟹2023｜陶源酒家大閘蟹放題回歸！$528任食兩小時/新口味花雕熟醉蟹

正確拆大閘蟹5步驟

不少人誤解吃大閘蟹只吃蟹膏，白白浪費整隻大閘蟹。劉志威師傅就為大家示範5步完成的拆蟹方法：先開蓋，將蟹身一分為二；除去腮部；拆出蟹腳；用蟹剪沿着關節位剪開；用工具挑出蟹黃和蟹腳肉食用。

大閘蟹｜大閘蟹點煮點拆唔浪費？行政總廚教你正確拆蟹5步驟！
吃大閘蟹，體型適中就可以。

吃大閘蟹，體型適中就可以。

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