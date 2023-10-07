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旅遊飲食
2023-10-07 12:00:14

大閘蟹2023｜金秋大閘蟹饗宴買一送一！人均＄488起食「十里洋場」、「家上海」大閘蟹美饌

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大閘蟹2023｜金秋大閘蟹饗宴買一送一！人均＄488起食「十里洋場」、「家上海」大閘蟹美饌

大閘蟹2023｜金秋大閘蟹饗宴買一送一！人均＄488起食「十里洋場」、「家上海」大閘蟹美饌

所謂「九月圓臍十月尖」，中秋過後漸漸入秋，差不多是時候品嚐豐腴鮮美的大閘蟹了。本地餐飲集團1957 & Co.旗下淮揚菜食府十里洋場及家上海的大閘蟹菜式向來出名高質，今年再度推出「十里洋場金秋大閘蟹饗宴」及「家上海金秋淮揚大閘蟹宴」，嚴選時令優質的江蘇大閘蟹，並以鮮甜回甘的蟹黃精心炮製一系列蟹粉菜式。1957 & Co. Loyalty Program會員(免費入會)惠顧更可享「二人同行一人免費」優惠，人均＄488起就有交易！

大閘蟹2023｜十里洋場金秋大閘蟹饗宴

十里洋場今年為客人呈獻「金秋大閘蟹饗宴」，以大閘蟹與多款上乘食材拼湊成一頓華麗饗宴。菜單上合共8道菜式，分別為淮揚四小品（蟹粉水晶肉凍、花雕醉螺、黑松露珍珠燻溏心蛋、涼拌胡椒豬肚絲）、十里蟹皇翅、清蒸大閘蟹、酥炸蟹粉蝦仁荔芋盞、滬式紅燒鮑魚鵝掌、麻辣蟹粉芙蓉三鮮蟹斗、蟹粉鹹魚雞粒炒飯及夠薑芝麻湯丸。清蒸大閘蟹每隻四兩半至五兩重，外形肥美飽滿，蟹黃滿溢，令人一吃難忘，若意猶未盡，更可以優惠價每隻$198額外追加，蟹迷們一定可以吃得滿足！

十里洋場金秋大閘蟹饗宴原價每位$998*(兩位起)
*1957 & Co. Loyalty Program會員及必須二人惠顧方可享用買一送一優惠(加一服務費以原價計算)

*十里洋場現金券不適用於此套餐
供應日期：10月1日起至12月中旬

十里洋場
地址：香港銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖
電話：2338 5500

大閘蟹2023｜家上海金秋淮揚大閘蟹宴

在多區都設有分店的家上海亦有推出「金秋淮揚大閘蟹宴」，同樣菜式豐富滋味，包羅7道美饌，如江南四式拼盤 (寧波赤醬豬頭肉、花雕醉蝦、四喜烤麩、 淮鹽溏心燻蛋)、淮安蟹粉三絲翅、 清蒸大閘蟹、蟹粉水晶獅子頭、家上海蟹粉拌麵等。清蒸大閘蟹每隻四兩半至五兩重，一樣可以優惠價每隻$198額外追加。心水推介家上海蟹粉拌麵，每絲麵條均沾滿蟹黃，蟹黃油香於舌尖上縈繞，每一口都是精華！

家上海金秋淮揚大閘蟹宴 原價每位$888* (兩位起)
*必須二人惠顧方可享用買一送一優惠(加一服務費以原價計算)

*家上海現金券不適用於此套餐

供應日期：10月1日起至12月中旬

家上海
奧海城店
地址： 大角咀海泓道1號奧海城三期地下G19-21號舖
電話： 2869 2228

元朗店
地址： 新界元朗元龍街9號YOHO MALL一樓1058號舖
電話： 2602 2218

東港城店
地址： 新界將軍澳重華路8號東港城一樓108號舖
電話： 2175 8633

御．家上海 圍方店
地址： 大圍車公廟路18號圍方三樓334號舖
電話： 2567 1957

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