大阪旅行2022｜走進大阪本地批發市場！8am食$26日本生蠔 5折價錢買日本生果 高質和歌山松茸 逛業務超市

談起日本美食，不少人會第一時間聯想起日本豐富的漁產，因此香港人去日本旅行，總愛去築地或黑門走一圈，飽嚐當地最新鮮當季的海鮮和農產品。但如果你希望更進一步貼地感受日本文化，下次去大阪旅遊時，不妨轉場去木津卸売市場逛逛，可能更有驚喜！
走進本地人街市 食手掌咁大日本生蠔
木津市場是大阪本地其中一個大型批發市場，超過300年歷史，市場內有近150個攤檔，分別賣肉類、海鮮、生果、雜貨等等，亦設有業務超市，主要都是做餐廳批發生意。不過由於價錢平，所以深受本地人歡迎，加上位置鄰近地鐵站，從大國町站的1號出口行三分鐘就到，非常方便。一場來到，當然要去食海鮮！這裡的海鮮每日清晨就運送到，種類多，而且夠新鮮。推薦光顧「キ八」海鮮檔，除了生猛水產，亦有賣已包裝好的即食魚生和壽司，一盤刺身盛多達7款厚切魚生也不過1000yen，認真抵食。此外更有即開生蠔，隻隻都有近手掌大小，叫價500yen，即約26港元就有交易，蠔肉飽滿，味道鮮甜而且帶有清爽海水味，吃起來啖啖肉，多吃幾隻都不會肉赤。
キ八（高級鮮魚・活ふぐ）
地址：木津卸売市場北五番通98號舖
5折價錢買日本生果 高質和歌山松茸
當然也有香港人最愛的日本生果，大部分價錢平香港一大截。店家「kanese」專賣日本國內農產的生果，如靜岡蜜瓜、和歌山柑等等。一份晴王提子只賣2200yen，即約＄120，比香港平近一半，不能不買。
另外對面的「西井商店」是木津卸売市場的老字號，1952年開業至今，主打高級日本松茸。店主西井先生由父輩開始，家族就經營松茸批發生意，客人以食肆為主，亦有不少本地人購買。日本松茸奢華珍貴，有如外國松露的地位，香氣非常獨特，日本料理中多用於煮湯和蒸飯，秋冬享用時份外溫暖。店主西井先生指和歌山產的松茸最優質，無論形狀和質感都最為理想，大家到訪時不妨買回家做手信。
Kanese
地址：木津卸売市場北二番通43號舖
西井商店
地址：木津卸売市場南一番通20號舖
當地人早餐飯堂 72年海鮮丼飯店
行了這麼久，想坐下來堂食慢慢歎？木津市場外圍有多間餐廳，全部都用上當日最鮮美的食材製作日本料理。記者心水是位於市場正門入口旁邊的「当志郎」，早在1950年開業，現在已經傳承到第三代，賣多款新鮮抵食的魚生丼飯，不少街坊都喜歡過來吃早餐。店主岩間伸五表示，店家用的魚生每朝凌晨就在市場取貨，保證新鮮！一場來到，一於試試精選五款魚生丼，一碗1200yen，有勘八、赤身、甜蝦等等，質素不錯，更可以追加拖羅，更加豐富！
当志郎
地址：木津卸売市場162號舖
業務超市份量猶如巨人國
最後有時間，不妨逛逛位於木津卸売市場內的「ODA業務超市」，店內貨品以商用為主，有新鮮蔬菜肉類、乾貨以及各式各樣的調味料。貨品份量大得驚人，一公升的沙津醬、五倍份量的咖喱磚、五公斤的意大利粉、小腿般粗壯的蘿蔔......猶如到坊巨人國，十分有趣。雖然無法買走回香港，但當是開下眼界，也是個特別的旅遊體驗。
ODA業務超市
地址：木津卸売市場南大通173號舖
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