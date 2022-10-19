大阪旅行2022｜遊日必去環球影城Super Nintendo World 一次玩盡遊樂設施+限定手信+免排隊攻略！

2022年去大阪，除了要趁日圓低位瘋狂購物外，強烈推薦大家抽出一天行程去環球影城，試玩全新園區Super Nintendo World（超級任天堂世界）！Super Nintendo World在去年三月疫情期間正式開幕，以人氣角色瑪莉歐兄弟所居住的遊戲世界為藍本，園區內大小細節都盡顯心思。一眾香港任天堂FANS望穿秋水，終於有機會出發日本，感受這個主題園區的奇幻風光！



相片來源： Universal Studios Japan (USJ) Facebook

真正4D體驗 瑪利歐賽車 Super Nintendo World園區內設有兩大機動遊戲和大量體感遊樂設施，全部老少咸宜，最值得排隊玩的絕對是真人版「瑪利歐賽車」！「瑪利歐賽車」是任天堂最賣座的遊戲之一，於1992年首次登場後就一直大受歡迎，多年來歷代任天堂遊戲機都有推出對應遊戲帶，歷久不衰，成為家傳户曉的賽車遊戲。這次在環球影城內，就換成由玩家在現實真人操控賽車，運用經典道具，和其他爭奪第一名寶座，加上遊戲內包含大量AR科技、螢幕投影等視覺效果，彷如處身於遊戲世界中，完美重現各種賽道場景，尤其是最後一段「彩虹賽道」好玩刺激，FANS不容錯過！

可愛觀光列車 耀西冒險 另一機動遊戲「耀西冒險」就由瑪莉歐兄弟的好友恐龍耀西擔任主角，玩家將會騎上耀西列車，根據奇諾比奧隊長的地圖環繞園區一圈，找出隱藏在各處的3隻雞蛋。「耀西冒險」的遊樂感雖然不及「瑪利歐賽車」充滿感觀刺激，但勝在風景搭救，Super Nintendo World園區在高處一覽無遺，是記者私心推介的打卡位。

必搶限定手信 園區內設有紀念品店「1UP Factory」，大量瑪莉歐兄弟和遊戲角色的精品等你來選購，款式應有盡有！遊客入園首先必買角色造型頭箍，超過二十款選擇，其中以害羞幽靈和奇諾比奧的造型頭箍最受歡迎，目測不少日本妹都戴著遊玩。手信方面，印上瑪莉歐兄弟包裝零食餅乾都是送禮好物，價格合理，現場不少人都大量掃貨！此外，廚師造型的奇諾比奧全環遊影城只在這店限定發售，一於買走帶回家啦！

Power Up Band能量手環 如果想100%完整體驗園區內所有遊樂設施，一定要入手Power Up Band能量手環，有六款角色選擇，連接日本環球影城官方APP即可開立遊戲帳號。帶上能量手環後，只要在園內敲擊問號磚塊累積金幣，便能獲得即時排名，遊樂時又多添一份趣味！

