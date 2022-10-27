大阪旅遊2022｜走進大阪本地批發市場！8am食$26日本生蠔 5折價錢買日本生果 高質和歌山松茸 逛業務超市

談起日本美食，不少人會第一時間聯想起日本豐富的漁產，因此香港人去日本旅行，總愛去築地或黑門走一圈，飽嚐當地最新鮮當季的海鮮和農產品。但如果你希望更進一步貼地感受日本文化，下次去大阪旅遊時，不妨轉場去木津卸売市場逛逛，可能更有驚喜！

走進本地人街市 食手掌咁大日本生蠔

木津市場是大阪本地其中一個大型批發市場，超過300年歷史，市場內有近150個攤檔，分別賣肉類、海鮮、生果、雜貨等等，亦設有業務超市，主要都是做餐廳批發生意。不過由於價錢平，所以深受本地人歡迎，加上位置鄰近地鐵站，從大國町站的1號出口行三分鐘就到，非常方便。一場來到，當然要去食海鮮！這裡的海鮮每日清晨就運送到，種類多，而且夠新鮮。推薦光顧「キ八」海鮮檔，除了生猛水產，亦有賣已包裝好的即食魚生和壽司，一盤刺身盛多達7款厚切魚生也不過1000yen，認真抵食。此外更有即開生蠔，隻隻都有近手掌大小，叫價500yen，即約26港元就有交易，蠔肉飽滿，味道鮮甜而且帶有清爽海水味，吃起來啖啖肉，多吃幾隻都不會肉赤。

キ八（高級鮮魚・活ふぐ）

地址：木津卸売市場北五番通98號舖