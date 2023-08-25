大阪自由行2023｜大阪4大新酒店推介 超近心齋橋、黑門市場、Outlet(附地址)

近年大阪有不少新酒店落成，選擇多不勝數，當中港人最愛住在交通便利設施齊備的心齋橋、難波及梅田一帶，剛開業的新酒店住宿林立；而離臨空城RINKU PREMIUM OUTLETS、機場一帶也有很多新酒店選擇，方便大家去Outlet掃貨。今次精選了2023年已開業4間大阪新酒店，既有港人熟悉的星野集團及洲際酒店開設的精品旅館，也由首度進駐日本的泰國過江龍酒店集團開設的旗艦酒店，大家可以因應預算而選擇適合自己的住宿設施，打算去大阪的朋友，可以記低這4間大阪新酒店！

大阪新酒店2023 | # 01. Centara Grand Hotel Osaka 開業日期：2023年7月1日 房價：雙人房 $ 1,155 起 由泰國知名酒店品牌Centara開設的首間酒店「Centara Grand Hotel Osaka」位於難波「Namba Parks SOUTH」複合式商場內，由南海鐵路、地下鐵「難波」站步行前往大約8分鐘，非常方便。樓高33層的酒店合提供515間客房，客房主要分佈在6至31樓，客房可以簡單分為高級客房、豪華客房、家庭客房與角落客房，而每類房型再細分為標準、尊貴樓層、俱樂部3種，最基本房型面積已有27平方米，空間感十足，相當闊落。尊貴樓層可享用高樓層的景觀，俱樂部房型更可免費使用行政酒廊，盡享優越的設施。酒店設有Suan Bua、Embassy of Crab、WhiskeyNova、Kunsei Kitchen共4間餐廳及天台酒吧Crudo Deck，配獨完備，購物行到累了也可到附設的水療中心，舒展身心！

Centara Grand Hotel Osaka 地址：大阪府大阪市浪速區難波中2-11-50 網址：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

大阪新酒店2023 | 02. 大阪中央沃科酒店 開業日期：2023年5月30日 房價：雙人房 HK$1,299起 洲際酒店集團旗下的精品酒店品牌「voco」在日本開設的首間酒店大阪中央沃科飯店（voco Osaka Central）選址位於地鐵四橋線本町站和肥後橋站之間的京町堀，步行至本町站步行約6分鐘，附近的景點則有中之島、大阪市立科學館、靱公園等，而只需坐兩個站便到西梅田或難波站，相當方便。酒店改裝自京町大樓，配套包括有餐廳、Cafe、酒吧、健身室及會議室，13層高的酒店設有10種房型、共191間客房，難得地最細的面積都有21平方米，比起一般大阪商務酒店更闊落，部分房間更有附設露台或日式榻榻米的偏廳，住得相當舒服。

大阪新酒店2023 | 03. The b 難波黑門市場 開業日期：2023年6月15日

房價：the b premier 雙人房 ¥24,660/HK$1,356起

前身是2020年底開業的「WBF難波黑門飯店」，被日本連鎖商務酒店集團The b 接手後改名「 The b 難波黑門市場」於2023年6月15日重新開業。佔盡地利的酒店離地下鐵「日本橋」站只是咫尺之距，對正黑門市場、毗鄰千日前商店街，到熱門旅遊景點難波、心齋橋及道頓堀都可輕鬆步行前往。酒店樓高15層合共有173間客房，8種房型由最細的雙人房（面積約15-16平方米）到最大最豪華的房間「the b premier」，選擇眾多。當中全酒店只有兩間的頂級套房「the b premier」，設兩張單人床的房間面積約31平方米（最多可入住3人），最獨特之處是設有迷你吧櫃檯兼提供帶酒窖的冰箱，住客可以在小偏廳摸摸酒杯底促膝談心。

The b 難波黑門市場 地址：大阪市中央區橋1-20-6 網址：https://zh-hant.theb-hotels.com/theb/namba-kuromon

大阪新酒店2023 | 04. OMO關西機場by星野集團 開業日期：2023年3月20日

房價：每位￥4,500/$248起

OMO關西機場by星野集團是星野集團旗下首間機場酒店，位於南海鐵道及JR臨空城站旁，和關西機場僅相一站之距，住客可以步行前往臨空城PREMIUM OUTLETS RINKU掃貨之餘，仲有免費的接駁巴士前往機場，最適合購物狂入住！酒店樓高22層合共提供700間客房，設有雙床房（淋浴）、雙床房及日式西式房間共3種房型，當中最大的日式西式房間設有洋式的大床及榻榻米，最多可以住到4個人，適合一家大細親子遊，且酒店配套完善，設有OMO Dining自助餐廳、大浴場及桑拿房，非常抵住。