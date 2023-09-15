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旅遊飲食
2023-09-15 12:50:00

宵夜食譜｜Oreo爆谷、西瓜燒酒、牛奶凍、士多啤梨乳酪杯 自製邪惡宵夜新手都學到

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宵夜食譜｜Oreo爆谷、西瓜燒酒、牛奶凍、士多啤梨乳酪杯 自製邪惡宵夜新手都學到

宵夜食譜｜Oreo爆谷、西瓜燒酒、牛奶凍、士多啤梨乳酪杯 自製邪惡宵夜新手都學到

想在深宵時分總是想放縱自己，下文介紹的4款簡易小食宵夜食譜，無論是超邪惡甜品，還是健康之選都應有盡有，非常適合為食又手賤的你！

如何健康食宵夜？（am730製圖） 如何健康食宵夜？（am730製圖） 如何健康食宵夜？（am730製圖） 如何健康食宵夜？（am730製圖）

宵夜食譜｜芝士牛奶凍

芝士牛奶凍食譜可說是大熱，只因它的做法簡單，而且賣相亦非常好看。而且它是以烤焗的方式製成，因此比起油炸的「炸鮮奶」為健康。無論新鮮出爐熱辣辣吃，還是冷藏後吃都別有一番滋味。

芝士牛奶凍材料：牛奶 500mL；雞蛋 3個；砂糖 5g；生粉 50g；芝士 1片

芝士牛奶凍做法

  1. 將蛋黃、生粉、砂糖及牛奶加入鍋中，攪拌均勻。
  2. 再加入芝士，用小火加熱，攪拌至粘稠為止。
  3. 倒入盒中，再放入雪櫃冷藏3小時至凝固。
  4. 將凝固好的牛奶拿出，並切成小塊。
  5. 刷上蛋液，再放入焗爐，以230度焗15-20分鐘即可！
(圖片來源: 小紅書@贝米拉拉)

(圖片來源: 小紅書@贝米拉拉)

宵夜食譜｜OREO士多啤梨乳酪杯

如果嫌「芝士牛奶凍」太過重罪惡感，乳酪杯就最適合你！乳酪通便的效用不用多說，多吃更能美容養顏，令你在家工作的時候都可以保養好皮膚。再加上oreo和士多啤梨這個黃金配搭，絕對是吃不膩又不怕長胖的宵夜！

OREO士多啤梨乳酪杯材料：士多啤梨 10粒；Oreo 5塊；乳酪 2盒/600mL

OREO士多啤梨乳酪杯做法

  1. 士多啤梨用清水浸泡10分鐘後，再用鹽水浸泡15分鐘。
  2. 將士多啤梨切粒，Oreo去掉夾心，再將餅乾壓碎備用。
  3. 在玻璃杯先鋪上一層Oreo，再以一層乳酪一層士多啤梨的順序鋪至滿杯。
  4. 最後灑上Oreo碎作裝飾即完成。
(圖片來源: 小紅書@伊Elyn)

(圖片來源: 小紅書@伊Elyn)

宵夜食譜｜Oreo爆谷

一說到宵夜，爆谷一定是排在榜首！市面上有不同口味的爆谷，例如鹽味、焦糖、朱古力等。事實上在家中我們都可以自製爆谷，而且做法簡易，只需4步就能做好！

Oreo爆谷材料： Oreo 15塊；原味爆谷 90g；Cookie and Cream朱古力 200g

Oreo爆谷做法

  1. 將oreo放進膠袋內壓碎。
  2. 將朱古力放入鍋中以中火煮溶，另加入白朱古力效果更佳。
  3. 在大碗裏放入爆谷、朱古力漿及Oreo碎，攪拌均勻。
  4. 再平均地鋪在碟上，放入雪櫃冷藏一會兒即可。
(圖片來源: instagram@eueueunji)

(圖片來源: instagram@eueueunji)

宵夜食譜｜原個西瓜燒酒

當然少不了解渴飲料！夏天是西瓜的季節，大家除了將西瓜切塊吃之外，也可以自製原個西瓜特飲。愛酒人士更可將汽水變成燒酒啤酒等，即使現在去不了酒吧，也可以在屋企與家人chill一chill。

原個西瓜燒酒材料：燒酒；雪碧；西瓜蓉；飲管

原個西瓜燒酒做法

  1. 將西瓜的頂部切走，再用匙羹挖走西瓜備用。
  2. 用筷子刺入西瓜皮中，再將吸管較短的一側放入西瓜。
  3. 以1:1的比例倒入燒酒及雪碧。
  4. 蓋上切掉的西瓜蓋，放入雪櫃冷藏3小時後即可飲用。
(圖片來源: instagram@parkvving)

(圖片來源: instagram@parkvving)

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