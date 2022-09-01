寵物友善餐廳｜沙田新開pet-friendly餐廳 主人同寵物都有得食 意法料理＋寵物餐單

沙田美食｜新城市廣場新開寵物友善餐廳Woofy 主人同寵物都有得食 意法料理＋寵物餐單

夏日炎炎，外出用餐又想帶上主子，去寵物友善的餐廳是個不錯的選擇。最近沙田新城市廣場有新餐廳Woofy開業，兼顧客人與寵物的餐飲需要，由知名意大利餐廳Palco Ristorante及意法料理餐廳PANO的行政總廚 Chef Ken Lau親自主理，將意法料理烹調哲學及技巧融合到店舖的美食之中。裝修滲透着日系簡約設計風格，食客在店內看到室外雅座及遙望到戶外的寵物同樂園，空間感十足！

名廚主理意法料理 餐牌以賣相精緻的意法料理為主，也有cafe輕食。必食推介燒越南大頭蝦伴龍蝦忌廉汁意粉($188)，其龍蝦汁以龍蝦和赤米蝦自家熬製，麵條爽彈掛汁，入口濃郁滋味。另外野菌忌廉湯($58)，選用了啡菇、野菌、日本本菇、羊肚菌和牛肝菌煮成，菇香撲鼻，非常足料！而今年最流行的牛角包窩夫Croffle這裡都有供應，燒豬腩肉伴焦糖洋蔥烤窩夫牛角包($148)，用來自法國的牛角包，在店內新鮮烘焗，再配上燒得香口的豬腩肉，賣相味道同樣討好。