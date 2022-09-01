寵物友善餐廳｜沙田新開pet-friendly餐廳 主人同寵物都有得食 意法料理＋寵物餐單

夏日炎炎，外出用餐又想帶上主子，去寵物友善的餐廳是個不錯的選擇。最近沙田新城市廣場有新餐廳Woofy開業，兼顧客人與寵物的餐飲需要，由知名意大利餐廳Palco Ristorante及意法料理餐廳PANO的行政總廚 Chef Ken Lau親自主理，將意法料理烹調哲學及技巧融合到店舖的美食之中。裝修滲透着日系簡約設計風格，食客在店內看到室外雅座及遙望到戶外的寵物同樂園，空間感十足！
名廚主理意法料理
餐牌以賣相精緻的意法料理為主，也有cafe輕食。必食推介燒越南大頭蝦伴龍蝦忌廉汁意粉($188)，其龍蝦汁以龍蝦和赤米蝦自家熬製，麵條爽彈掛汁，入口濃郁滋味。另外野菌忌廉湯($58)，選用了啡菇、野菌、日本本菇、羊肚菌和牛肝菌煮成，菇香撲鼻，非常足料！而今年最流行的牛角包窩夫Croffle這裡都有供應，燒豬腩肉伴焦糖洋蔥烤窩夫牛角包($148)，用來自法國的牛角包，在店內新鮮烘焗，再配上燒得香口的豬腩肉，賣相味道同樣討好。
心思寵物餐單
主人吃得滋味，寵物亦同樣有口福。大廚對狗隻健康有一份執著，誠意揀選適合狗隻腸胃的健康素材和烹調方式來炮製一系列寵物餐單，每日新鮮製作。多款食物都富有創意，如「狗仔啤酒」蟲草花杞子燉鴨湯($68)，用了米鴨、蟲草和杞子燉製三小時而成，非常滋補。如果想和寵物打卡合照，必點野菜豬肝法式凍批($68)，啟發自法國菜中的肉凍，內裏有雜菜和慢煮豬肝，最適合狗狗品嚐。
Woofy
地址: 沙田正街18號新城市廣場1期1樓165號舖
營業時間：11:30am-9:30pm
電話：2882 8323