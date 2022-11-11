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旅遊飲食
2022-11-11 12:31:41

將軍澳美食｜街坊必試意大利餐廳CRUST Sorrento $158食巨型水牛芝士拿坡里薄餅

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將軍澳美食｜街坊必試意大利餐廳CRUST Sorrento $158食巨型水牛芝士拿坡里薄餅

將軍澳美食｜街坊必試意大利餐廳CRUST Sorrento $158食巨型水牛芝士拿坡里薄餅

將軍澳街坊有口福，最近意大利餐廳CRUST Sorrento正式登陸將軍澳南海濱長廊，餐廳主打拿坡里和索倫托浪漫海岸的地道街頭美食，不論店舖環境或是食物，都洋溢迷人的意大利風情。CRUST Sorrento裝修仿似意大利南部港口旁的地中海小店，客人可以帶同寵物在戶外用餐，感受微風輕拂，亦可以外賣形式將意式滋味帶回家中品嚐。
 

CRUST Sorrento 室內環境 雜錦海鮮扁意粉 拿玻里三文治 阿拉斯加蟹配檸檬燴飯

多款人氣拿坡里薄餅

CRUST Sorrento 主打一系列惹味可口的人氣拿坡里薄餅，當中包括最受歡迎的Sisona Pizza($158)，於薄餅表面用上巨型水牛芝士配以黃車厘茄、番茄和羅勒青醬，水牛芝士質感軟滑，加上番茄味道酸香開胃。而卡邦尼薄餅Carbonara Pizza($148)同樣是大熱款式，薄餅上放滿煙肉和雞蛋忌廉，醬汁濃厚又滋味！另外，餐廳也有供應素食薄餅，Tartufo Pizza($148)，食材分別有蘑菇、牛肝菌、水牛芝士和松露，配搭清新輕盈。世界盃將近，意大利薄餅配啤酒，絕對是觀看球賽的必備之選，球迷街坊一於bookmarked定啦！

CRUST Sorrento
地址：將軍澳將軍澳唐俊街23號Monterey Place 地下 G06 號舖

Sisona薄餅 Sisona薄餅 外賣薄餅
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