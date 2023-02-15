尖沙咀美食｜全新海鮮主題中菜廳「八一漁八」豪食砂朥越白胡椒焗蟹＋48小時熟成煙燻片皮鴨

喜愛品嚐中菜的朋友最近有口福了！尖沙咀海港城全新海鮮主題中菜廳「八一漁八」正式開業，餐廳主打鮮煮鮮嚐的海鮮菜色，餐牌上多款創意美饌，有別於一般傳統中菜飯店，特別貼近香港人口味。

尖沙咀 生猛海鮮中菜

餐廳由來自新加坡的總廚張偉忠師傅主理，張師傅擅長在傳統粵菜基礎中，融合環球美食元素，炮製出一道道精緻美味的菜式，如砂朥越白胡椒焗、白玉奶皇、金絲麥香等等都是其得意之作。張師傅精選出阿拉斯加蟹、澳洲白雪蟹、帝皇蟹，以及生猛大肉蟹，並想出多達十二款烹調作法。必食砂朥越白胡椒焗蟹，特意選用頂級馬來西亞砂朥越白胡椒粒，香氣最是醇和，經自行炒香、磨粉後，加入蟹隻燜焗，蟹鮮、胡椒香氣在嘴裡徘徊，唇齒留香。