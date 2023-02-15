尖沙咀美食｜全新海鮮主題中菜廳「八一漁八」豪食砂朥越白胡椒焗蟹＋48小時熟成煙燻片皮鴨

喜愛品嚐中菜的朋友最近有口福了！尖沙咀海港城全新海鮮主題中菜廳「八一漁八」正式開業，餐廳主打鮮煮鮮嚐的海鮮菜色，餐牌上多款創意美饌，有別於一般傳統中菜飯店，特別貼近香港人口味。
尖沙咀生猛海鮮中菜
餐廳由來自新加坡的總廚張偉忠師傅主理，張師傅擅長在傳統粵菜基礎中，融合環球美食元素，炮製出一道道精緻美味的菜式，如砂朥越白胡椒焗、白玉奶皇、金絲麥香等等都是其得意之作。張師傅精選出阿拉斯加蟹、澳洲白雪蟹、帝皇蟹，以及生猛大肉蟹，並想出多達十二款烹調作法。必食砂朥越白胡椒焗蟹，特意選用頂級馬來西亞砂朥越白胡椒粒，香氣最是醇和，經自行炒香、磨粉後，加入蟹隻燜焗，蟹鮮、胡椒香氣在嘴裡徘徊，唇齒留香。
48小時熟成煙燻片皮鴨
除了精選時令海鮮，餐廳還提供各種餐前小食及家禽主菜。推介四十八小時熟成煙燻片皮鴨，片皮鴨先自家掛吊熟成兩天，然後用香片茶葉及木碎煙燻，即使鴨胸部分仍能做到肉嫩多汁的效果，配秘製鴨醬及青椒醬吃，更感惹味。由於片皮鴨的手工製作工序甚繁，故此餐廳每天只限量供應16份，賣完即止。
八一漁八
地址: 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖
營業時間：
星期一至六 11:30am – 3pm; 5:30pm – 11pm
星期日及公眾假期 11am – 3pm; 5:30pm – 11pm
電話：3618 8168