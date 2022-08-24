尖沙咀美食｜即叫即烤10款本地三黃雞串燒 日本直送時令魚生壽司 免費送心形壽司

人氣過江龍日本餐廳「うまい鮨勘」來自日本築地市場，一向主打日本直送的鮮味魚鮮及日本料理。近日為慶祝餐廳全面擴充，及感謝食客們多年來的支持，特別推出全新的兩款廚師推介套餐，多款精彩菜式一次過為客人奉上。

精選三黃雞特色部位

近年流行吃日式燒鳥，廚師找來罕見刁鑽的雞肉部位，製作出一串串香噴噴的雞肉串燒，風味滿分。うまい鮨勘今次推出廚師推介串燒套餐($800/位)，包羅前菜、13 款串燒、雞白湯麵及甜品，食物選擇豐富。為求讓食客品嚐到最新鮮的味道，餐廳特別選用本地的三黃雞入饌，貪其雞味濃郁肉質嫩滑，並配上自家秘製醬汁製作出10款滋味串燒，包括啖啖肉的雞柳、香脆惹味的雞皮、味道罕見獨特的雞尾及雞心等等。推介自家製的免治雞肉串，以新鮮雞腿肉及軟骨位組成，內裡帶有豐富肉汁，特別附上日本生雞蛋黃，可蘸點同吃更添嫩滑感。套餐另有日本 A4 和牛串、原隻虎蝦、南非鮑魚和雞白湯麵，讓人飽腹亦滿足。