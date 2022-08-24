尖沙咀美食｜即叫即烤10款本地三黃雞串燒 日本直送時令魚生壽司 免費送心形壽司

人氣過江龍日本餐廳「うまい鮨勘」來自日本築地市場，一向主打日本直送的鮮味魚鮮及日本料理。近日為慶祝餐廳全面擴充，及感謝食客們多年來的支持，特別推出全新的兩款廚師推介套餐，多款精彩菜式一次過為客人奉上。
精選三黃雞特色部位
近年流行吃日式燒鳥，廚師找來罕見刁鑽的雞肉部位，製作出一串串香噴噴的雞肉串燒，風味滿分。うまい鮨勘今次推出廚師推介串燒套餐($800/位)，包羅前菜、13 款串燒、雞白湯麵及甜品，食物選擇豐富。為求讓食客品嚐到最新鮮的味道，餐廳特別選用本地的三黃雞入饌，貪其雞味濃郁肉質嫩滑，並配上自家秘製醬汁製作出10款滋味串燒，包括啖啖肉的雞柳、香脆惹味的雞皮、味道罕見獨特的雞尾及雞心等等。推介自家製的免治雞肉串，以新鮮雞腿肉及軟骨位組成，內裡帶有豐富肉汁，特別附上日本生雞蛋黃，可蘸點同吃更添嫩滑感。套餐另有日本 A4 和牛串、原隻虎蝦、南非鮑魚和雞白湯麵，讓人飽腹亦滿足。
廚師推介壽司
另一款廚師推介壽司套餐($800/位)，同樣豐盛，配以前菜、手握壽司、手卷、鯛魚湯或蜆麵豉湯及甜品。選用日本直送的時令魚鮮，供應 13 貫款式不一的壽司，如大鮪魚腩、中鮪魚腩、海膽、白蝦及多款時令魚鮮，款式按照當日供應為準，每日不同。客人另可自選魚味濃郁的鯛魚湯或者蜆麵豉湯，兩款都香甜美味。由即日起至 10 月 31 日期間，只要惠顧任何兩款廚師推介套餐，只需提前一日預訂，即可免費獲贈鮨味心形壽司乙個（價值$198/份）。
うまい鮨勘
地址：尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G04A 舖
電話：2115 9956
營業時間：11am-10pm（9:15pm最後落單）