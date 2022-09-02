尖沙嘴火鍋放題｜2小時超抵$398任食A5熊本黑樺和牛 免費送生蠔海鮮拼盤 歎盡8款牛肉部位

尖沙嘴有火鍋放題「黑樺牛」開業，由在日本有75年歷史的黑樺牛牧場主理，主打供應牧場自家養殖的黑樺和牛，價錢實惠而且牛肉質素有保證，每位$398即可2小時任食8款A5熊本黑樺和牛及約50款放題食物，CP值爆燈！
8款A5熊本黑樺和牛
餐廳共有8款A5熊本黑樺和牛部位，包括上肩胛肉、牛小排、牛前胸、牛頸脊、千本筋等等，款款都油花均勻有致，各有特色。精選推介特上霜降小排紋理呈雪花狀，肉質鮮嫩重油香，口感軟滑。另外玉子後腰肉賣相吸引，在牛肉表面放上橙黃色的日本雞蛋黃，涮牛肉前沾上蛋液，能提升牛肉鮮味，值得一嚐。
台灣麻辣火山鍋香辣惹味
湯底方面亦8款選擇，由滋補藥膳湯底到重口味麻辣湯底都齊備，如火焰麻辣雞煲、花雕日本薩摩雞藥膳鍋、北海道豆乳玫瑰拉絲芝士鍋等，同樣人氣十足。首選台灣麻辣火山鍋，用香濃和牛油配上麻辣湯底，加上由台灣進口鴨血，並以和牛堆砌成火山形狀，上菜時會即場點火，視覺效果滿分！而黑樺秘製酸辣魚鍋也很受歡迎，店家用秘製湯底配上肥美鮮嫩魚片，並放入酸爽微辣的酸菜，酸香又惹味。放題食物還有多款由老闆親自調味的麻辣小食、8吋火炙爆芝拉絲蝦餅Pizza、自家製和牛餃子、手工鮮蝦雲吞、大量泰國直送雪糕等，應有盡有。
開業限定送和牛肉眼＋海鮮拼盤
餐廳為慶祝新開業，首兩個月(2022年9月30日前)四人同行及提早兩日訂位，即送原片A5熊本黑樺和牛肉眼一碟，每片直徑有近15cm，價錢矜貴，牛味濃郁！而兩人同行預早訂位也有優惠，餐廳免費送出北海道大元貝牡蠣海鮮拼盤一份，大元貝、廣島蠔和海蝦配上清酒，加熱後陣陣鮮香，喜愛品嚐海鮮的話一定不能錯過！
日本黑樺牛火鍋放題 成人及長者$398/小童$268
黑樺牛
店鋪地址：尖沙咀堪富利士道6-6A號爵寓1樓
營業時間：中午12時 至 晚上12時
聯絡電話：2328 9382
WhatsApp訂座：9374 6875