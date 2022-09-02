尖沙嘴火鍋放題｜2小時超抵$398任食A5熊本黑樺和牛 免費送生蠔海鮮拼盤 歎盡8款牛肉部位

尖沙嘴有火鍋放題「黑樺牛」開業，由在日本有75年歷史的黑樺牛牧場主理，主打供應牧場自家養殖的黑樺和牛，價錢實惠而且牛肉質素有保證，每位$398即可2小時任食8款A5熊本黑樺和牛及約50款放題食物，CP值爆燈！

8款A5熊本黑樺和牛

餐廳共有8款A5熊本黑樺和牛部位，包括上肩胛肉、牛小排、牛前胸、牛頸脊、千本筋等等，款款都油花均勻有致，各有特色。精選推介特上霜降小排紋理呈雪花狀，肉質鮮嫩重油香，口感軟滑。另外玉子後腰肉賣相吸引，在牛肉表面放上橙黃色的日本雞蛋黃，涮牛肉前沾上蛋液，能提升牛肉鮮味，值得一嚐。