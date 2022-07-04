年度盛事初摘大吉嶺 Tea WG印式美饌之旅

擁有「黑茶皇者」及「茶界香檳」美譽的大吉嶺茶葉，其採摘與製作被稱為世上最耗人力的工序，全部需以人手採摘最幼嫩的部分──兩片嫩葉及葉芽(一公斤大吉嶺茶葉需要採摘2萬至 2.2萬棵葉芽)，於位於印度北部西孟加拉省喜馬拉雅山山麓，正是享負盛名的大吉嶺佳釀茗茶的產地。每年大地回春，Tea WG均會遠赴當地茶園精心採選初摘大吉嶺茶，得天獨厚的地貌高至海拔2,500米之地、其沁涼溫度、肥沃土壤及恰到好處的雨水，賦予大吉嶺茶獨特且自然的品質及風味。

為了這趟年度盛事，Tea WG於午餐時刻以印度特色美饌帶領大家來一趟印式品味之旅，菜式包括頭盤香煎北海道帶子配小韭葱、主菜燴伊比利亞豬頰肉及印度烤雞牛油果烤多士，即日起至2022年7月31日於Tea WG國際金融中心及又一城沙龍及精品店午市時段輪流供應，包括頭盤或湯品、自選主菜、及由茶藝師推介的茗茶或冰茶。

另外，現凡選購2022初摘大吉嶺茶(2022 Darjeeling First Flush)的顧客，可參與「大吉嶺茶品茗工作坊」，由Tea WG茶藝師介紹及分享大吉嶺茶品茗之道，每場工作坊長約1小時，名額有限，額滿即止。每次最多可容納6位參加者。