張師傅的刁鑽正宗星馬菜 最新主廚餐桌SINGMAKASE廚師發辦

近年流行的「廚師發辦」，菜式由師傅話事，給客人送上驚喜，最近連新加坡菜CaN LaH也涉獵其中。入廚三十載獲獎無數、來自新加坡的張偉忠師傅，就不嫌其煩為客人設計多款正宗星洲手工菜，由於部分製作需時，當然要提早幾天預訂，包括吃過畢生難忘的「忘不了」及招牌奶王蟹。

文：Winki 攝：Cy Lam

最新的「SINGMAKASE」菜單有六至八道菜式，張師傅會按客人的口味要求與預算而客製，基本收費$800，亦有熟客提高至千多元給張師傅發辦，希望品嘗到更驚喜之作，師傅當日會親身到街市搜羅海鮮等食材，而部分海鮮一定更要提早預訂，包括產自馬來西亞砂朥越、油分極豐富的「忘不了魚」；另一道奶王蟹，師傅表示火喉要精準，需長期駐守灶頭「睇火」，就連新加坡的餐廳也未必間間肯做。其餘廚師發辦菜式還有張師傅招牌生猛螃蟹、奶王龍蝦球、金絲麥香龍蝦球、黑金蒜粉絲蒸蟶子皇、煙熏樟茶鴨及酒香乳鴿等，部分都是應因客人的口味慢慢累積而成。

「有些客人喜歡吃蟹，但又不想拆蟹，我們也會替客人拆蟹肉，可以做一道星洲辣椒鮮蟹肉球。至於味道方面，我發覺現在香港的年輕人也很食得辣，你問我有沒有為了將就香港人口味而減辣，答案是沒有，而且我們的辣度是可以接受，甚至有客人主動要求加辣。」

除了這些「上大枱」的菜式，張師傅也同樣重視餐牌上每一道單點菜，部分看似平平無奇，「外面都有得食」的中菜，加入星馬家鄉特色之後別具風格。除了蟹料理，師傅煮豬肉又別有一手，一道化皮扣肉，以一不做二不休，不畏繁瑣的烹調法，帶給食客完美的感覺，親切得來又不缺新鮮感。