後生仔All in過百萬追夢 銅鑼灣創業開西餐 頑抗一波又一波疫情

初生之犢不畏虎 投資七位數積蓄

店舖由Wing Hey、Justina及Joyin三位九十後當家作主，位於銅鑼灣一幢大厦的廿二樓，落地玻璃滲透熾熱的陽光，走出露台更能眺望密集的城市風景，牆身粗獷的塗鴉，加上輕快音樂，烈日當空的日子，店內的每個角落都明亮而且富有活力。「我們投資約七位數字，老闆主要都是我們三位，我們都很想做到這個平台，追到這個夢想，所以將大部分積蓄拿出來，想在這個時間完成夢想。」如老闆Wing Hey所說，這裡並不是一般樓上西餐，近二千呎的空間是盛載夢想的搖籃，集合了一群年輕面孔，為共同的願景打拼。

「我們店舖的名字是EXIT。為甚麼？因為我們不但希望這裡是一個食飯飲酒的場所，亦可以提供出路給不同的IG shop和本地品牌，讓大家一起成長，一起追夢。」老闆Joyin解釋，店舖賣的蛋糕和咖啡，都與不同單位合作，例如芝士蛋糕是來自一間剛起步的網店，店主同樣是年輕人，由EXIT借出場地讓他製作蛋糕，並供應給自家客人享用，反應也不俗。「既然大家有心行動，我們就一起捱，一起做，一起在這個地方發光發亮。」

險遇第五波疫情

三個年輕人，勇字行頭，籌集巨款做生意，碰上風高浪急的疫情，要預付半年租金作按金，加上裝修雜費，未開業已經花費大量金錢，怎料還遇上第五波疫情。「禁晚市堂食的第一天，我們就開始商討究竟還想不想走下去？想不想放棄？都看到接下來這條路很艱巨，禁堂食到禁到何時真的沒有人知道，但我們做這件事都是抱着夢想，想去衝，辛苦一點，我們都會想辦法撐下去。」Wing Hey表示他們本來以晚市為主，生意接近失去八成。「我們沒有想過會失敗，因為我們真的很不想失敗。」

除了傾盡積蓄，投入的時間亦難以計算。Justina主要負責公關宣傳，Wing Hey負責財政，Joyin主要留在店內幫忙，他們都說沒有太多的爭執，大家都想店舖好。問到辛酸事情，Wing Hey緩緩地說道：「其實我有兩份工作，變相平常我從早上九點開始工作，下班後直接再來這裡工作到晚上，一日都只是睡三、四小時。」

招牌安格斯牛肉漢堡

食物方面，款式貼近潮流。「不論是香港人或是美國當地，也很注重健康生活，所以廚師就想到用羽衣甘藍和蟹肉去做沙律，特意在表面放了一層芝士再燒，很多人也喜歡這個煙熏的香氣。」老闆Justina推介蟹肉牛油果沙律($98)，分量符合價錢，內有清新爽脆的羽衣甘藍及即開新鮮牛油果，配以鮮甜蟹肉和煙熏芝士香，味道豐富。美式漢堡拼薯條($98)同樣是招牌菜，用美國安格斯牛肉製作，肉餅厚近2cm，肉汁飽滿，因此很受客人歡迎。價格以樓上西餐來算絕對相宜，餐廳位置私隱度高，型格又有特色，加上他們追夢的決心，真的很值得支持。