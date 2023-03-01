復活節2023｜化身獵蛋奇兵勇闖愉景灣 鬥智鬥力掘復活蛋 贏走過百萬豐富獎品

復活節長假期，帶小朋友去邊度玩好？不如一齊勇闖愉景灣，參加「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」，化身獵蛋奇兵，完成獵蛋任務，掘出巨型復活蛋，贏走過特別大奬！今年所有奬品總值更過百萬！今年獵蛋奇兵更可免費參加「愉景灣 x oh!爸媽放電節」遊戲區、愉景北繽紛樂園。現場更增設大型復活節主題佈置打卡位！
逾3萬份、總值過百萬獎品 獵蛋成功即有賞
「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」作為愉景灣標誌性的復活節親子活動，今年經已踏入第16屆。4月7至8日（星期五至六）一連兩日，愉景灣的大白灣沙灘將會埋下各色復活蛋，3至10歲小朋友將按年齡分組，化身成為獵蛋奇兵，掘出埋在沙灘中的彩色復活蛋，每成功獵得一隻復活蛋均可換領大會指定的精美奬品一份；如能在眾多復活蛋中找到各種顏色的巨蛋，更可贏得各項特別大獎。
「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」活動將於3月8日起於KKday公開報名，先到先得，額滿即止，若要成為獵蛋奇兵，一起參與獵蛋活動，就記得及早報名！
「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」
日期：2023年4月7日至8日（星期五至六）
獵蛋時間：中午12時至下午5時（分不同時段）
年齡組別：A及D組為3 - 4歲、B組為5 - 6歲以及C組為7 - 10歲
地點：大白灣沙灘
費用：港幣$250/張
每張「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」通行證包括：
- 免費參加獵蛋遊戲乙節（讓一名3至10歲小童入場，為3至4歲小童而設的組別A及D亦包括一名18歲或以上的同行成人）
- 「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」遊戲證乙張
- 免費參加「愉景北繽紛樂園」活動
- 免費獲贈滴露自動泡沫潔手機乙套（價值港幣$199.9）
成為獵蛋奇兵 同時為「鄰舍輔導會」慈善籌款出一分力
愉景灣積極與社福機構合作，為社會上有需要人士提供協助及送上關愛，今年更會將獵蛋奇兵活動部份收益撥捐「鄰舍輔導會」，為大嶼山及愉景灣區內的有需要人士提供社區支援服務，令復活節倍添意義。
聯乘Oh!爸媽舉辦放電節 憑通行證免費暢玩
獵完蛋仲想繼續玩？愉景灣今年聯乘Oh!爸媽特設「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」遊戲區，於愉景廣場提供各種精彩活動及遊戲，並開放予公眾參與，而持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」通行證的小朋友，更可以免費參與遊戲區內的活動及遊戲，玩足一日！
6米高巨型復活兔 打卡上載玩遊戲再贏獎品
除此之外，4月7至8日期間，大白灣沙灘上將設6米高的巨型復活兔吹氣公仔及繽紛吹氣復活蛋，以及其他愉景灣景點的特色影相區，復活節氣氛遍佈愉景灣每個角落！屆時，小朋友與裝置影相打卡後，上載照片參與網上遊戲，更可贏取獎品。