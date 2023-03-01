復活節2023｜化身獵蛋奇兵勇闖愉景灣 鬥智鬥力掘復活蛋 贏走過百萬豐富獎品

復活節長假期，帶小朋友去邊度玩好？不如一齊勇闖愉景灣，參加「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」，化身獵蛋奇兵，完成獵蛋任務，掘出巨型復活蛋，贏走過特別大奬！今年所有奬品總值更過百萬！今年獵蛋奇兵更可免費參加「愉景灣 x oh!爸媽放電節」遊戲區、愉景北繽紛樂園。現場更增設大型復活節主題佈置打卡位！

逾 3 萬份、總值過百萬獎品 獵蛋成功即有賞 「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」作為愉景灣標誌性的復活節親子活動，今年經已踏入第16屆。4月7至8日（星期五至六）一連兩日，愉景灣的大白灣沙灘將會埋下各色復活蛋，3至10歲小朋友將按年齡分組，化身成為獵蛋奇兵，掘出埋在沙灘中的彩色復活蛋，每成功獵得一隻復活蛋均可換領大會指定的精美奬品一份；如能在眾多復活蛋中找到各種顏色的巨蛋，更可贏得各項特別大獎。 「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」活動將於3月8日起於KKday公開報名，先到先得，額滿即止，若要成為獵蛋奇兵，一起參與獵蛋活動，就記得及早報名！

「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」 日期：2023年4月7日至8日（星期五至六） 獵蛋時間：中午12時至下午5時（分不同時段） 年齡組別：A及D組為3 - 4歲、B組為5 - 6歲以及C組為7 - 10歲 地點：大白灣沙灘 費用：港幣$250/張 每張「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」通行證包括： 免費參加獵蛋遊戲乙節（讓一名 3 至 10 歲小童入場，為 3 至 4 歲小童而設的組別 A 及 D 亦包括一名 18 歲或以上的同行成人）

「愉景灣 x Oh! 爸媽放電節」遊戲證乙張

免費參加「愉景北繽紛樂園」活動

免費獲贈滴露自動泡沫潔手機乙套（價值港幣 $199.9 ） 更多詳情：https://bit.ly/3ZewrwB

成為獵蛋奇兵 同時為「鄰舍輔導會」慈善籌款出一分力 愉景灣積極與社福機構合作，為社會上有需要人士提供協助及送上關愛，今年更會將獵蛋奇兵活動部份收益撥捐「鄰舍輔導會」，為大嶼山及愉景灣區內的有需要人士提供社區支援服務，令復活節倍添意義。 聯乘 Oh! 爸媽舉辦放電節 憑通行證免費暢玩 獵完蛋仲想繼續玩？愉景灣今年聯乘Oh!爸媽特設「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」遊戲區，於愉景廣場提供各種精彩活動及遊戲，並開放予公眾參與，而持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」通行證的小朋友，更可以免費參與遊戲區內的活動及遊戲，玩足一日！