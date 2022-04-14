必睇全港餐廳重開優惠 自助餐4人同行1人免費／任食Omakase／米芝蓮中菜七折（持續更新）

下週終於可以外出晚市堂食，有不少餐廳和酒店都推出超值優惠吸引客人光顧，自助餐、日本料理、米芝蓮中菜等等都有優惠，大家不妨參考一下，看看有沒有想光顧的餐廳吧！
Mr. Steak buffet晚市限定 4人同行1人免費
人氣自助餐餐廳Mr. Steak Buffet à la minute將於 4月21日晚市重開，更推出4人同行1人免費優惠，成人每位由＄480起，按時段收費。食物選擇豐富，多款海鮮包括長腳蟹、海蝦，更有即開生蠔，保證新鮮！是次優惠日期為2022年4月21至30號，大家一於把握機會，相約親友好好吃一頓吧！
Mr. Steak Buffet à la minute
地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
價目表：https://bit.ly/36VMVEF
訂位網站：https://bit.ly/3LwBvWf
大坑日本菜推任食Omakase
如果你追求高質素的日本美食，不妨試試大坑這間開業七年的八寸料亭。店舖向來主打高質日本料理，在4月20日至30日期間，將特別推出師傅無限發辦壽司膳」每位$1,180，食物包括先付、茶碗蒸、無限量不重覆寿司、味噌湯及甜品，客人可以任食九十分鐘，以供應Omakase的餐廳來說，價錢算是非常超值。
八寸料亭
地址：大坑蓮花街3號地下
電話號碼：22176077
$198食澳洲M5和牛肉眼扒
The Meat Co. 主打優質牛扒及薯條，為了慶祝晚市重開，餐廳於4月21至27日期間推出快閃優惠，食客可以驚喜價$198，享用原價$298的澳洲M5和牛肉眼扒，軟嫩的肉質加上豐腴的油香，配以金黃香脆炸薯條、椰菜沙律及自選醬汁，絕對是輕鬆歎牛扒的最高享受。每日限量發售，售完即止。
The Meat Co.
地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK LG樓層Eaton Food Hall 6號舖
米芝蓮一星食府逸東軒推出晚市七折優惠
米芝蓮一星中菜廳逸東軒向來受歡迎，由4月21日開始，餐廳推推出晚市七折優惠，以超值價品嚐多款得獎招牌菜，心水推介明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄玻璃蝦球等等，適合一家人慢慢品嚐。另外午市點心也值得留意，原隻鮑魚京葱和牛酥原價$78，期間限定優惠價$38，每位客人限叫一客，鮑魚爽彈，整體齒頰留香，非常美味。
逸東軒
地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層
營業時間：11am－3：30pm,6pm－10pm
電話：2710 1093
富東閣片皮鴨堂食外賣$178起
沙田富東閣的片皮鴨可謂全港最具人氣！近日店舖宣佈正式重開，並同步推出片皮鴨外賣及堂食優惠。外賣及堂食都只需$178起，價錢超值，食物亦有口碑。想要二食的也可以加$30，有七彩炒鴨絲、涼瓜炆鴨件、醬爆鴨件等供選擇，逢星期六、日及公眾假期需加$20，即$198/隻。片皮鴨暫不需預留，一定不能錯過！
富東閣海鮮酒家
地址：沙田瀝源邨瀝源商場一樓5號舖
電話：2699 8333