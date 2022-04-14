必睇全港餐廳重開優惠 自助餐4人同行1人免費／任食Omakase／米芝蓮中菜七折（持續更新）

下週終於可以外出晚市堂食，有不少餐廳和酒店都推出超值優惠吸引客人光顧，自助餐、日本料理、米芝蓮中菜等等都有優惠，大家不妨參考一下，看看有沒有想光顧的餐廳吧！

Mr. Steak buffet晚市限定 4人同行1人免費

人氣自助餐餐廳Mr. Steak Buffet à la minute將於 4月21日晚市重開，更推出4人同行1人免費優惠，成人每位由＄480起，按時段收費。食物選擇豐富，多款海鮮包括長腳蟹、海蝦，更有即開生蠔，保證新鮮！是次優惠日期為2022年4月21至30號，大家一於把握機會，相約親友好好吃一頓吧！



Mr. Steak Buffet à la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

價目表：https://bit.ly/36VMVEF

訂位網站：https://bit.ly/3LwBvWf