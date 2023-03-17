快閃搶優惠 Klook旅神出Deal 每日3個時段大派旅遊著數

搭飛機自由行，愈來愈多人習慣到網上旅遊平台揀選住宿、主題樂園、體驗行程及交通票券等，靈活規劃行程。為迎接復活節假期的出遊旺季，Klook即日起至4月10日推出「玩最大！旅神帶你玩盡世界！」推廣活動，欣宜化身「Klook旅神」用著數實現何啟華DeeGor報復式喪玩願望。
每日3個時段 優惠準時搶
Klook「玩最大！旅神帶你玩盡世界！」推廣活動，每日中午12點(酒店住宿)、傍晚6點(吃喝玩樂)及晚上9點(海外旅遊優惠)，於活動專頁「旅神出Deal」，準時放送超抵本地及海外旅遊優惠，部分更低至1折，此外亦有一系列買一送一及其他限時優惠，既有Staycation、酒店住宿、餐飲美食、景點玩樂和Spa按摩等一系列的本地玩食住行優惠外，還有精選海外優惠，包括港人熱門旅遊地點日、韓、台、泰的旅遊活動優惠券，以及當地景點門票、交通票券買1送1優惠等，包羅萬有。記得登入活動專頁搶高達430港元旅神優惠碼，名額有限，先搶先得！
部分優惠(逢周五至日開搶)：
預訂酒店住宿滿1,800港元即減100港元優惠
優惠碼：HOTEL1000310
日期：2023年3月17日至4月10日(額滿即止)
預訂外租車服務滿2,000港元即減120港元優惠
優惠碼：CAR1500317
日期：2023年3月17日至4月10日(額滿即止)
遊日本關西 Klook著數多
日本關西地區「京阪神」向來都是港人遊日熱點，各位想復活節去大阪的話，今次「旅神出Deal」涵蓋不少體驗行程優惠，如必搶「HARUKA關西空港特快列車票連關西周遊券」買1送1優惠！關空特快HARUKA單程已經要70港元，今次仲包多3個景點給大家任揀，包括HARUKAS 300展望台、道頓堀觀光船、嵐山美食與嵐電1日券等，人均都只不過82港元，淨係揀一個景點去都夠回本！
同場加映：Trip.com「1折去旅行」下周一晚準時搶
唔止Klook，Trip.com都搞搶優惠活動，而且針對港人快閃台灣及澳門需要，目標更明確！由下周一(3月20日)起每晚9點，撳app限定先用先得優惠代碼。當中首晚最著數，包括香港出發機票滿1,000港元勁減500港元(共10張)，以及香港出發機票滿1,000港元勁減200港元(共200張)！提醒大家要定時刷新app頁面，複製券碼在支付頁貼上以顯示優惠代碼後價格，以成功付款為準。此外Trip.com亦同中銀信用卡推出聯乘優惠，住宿及機票都有不同程度的折扣，詳情可瀏覽活動專頁。