快閃搶優惠 Klook旅神出Deal 每日3個時段大派旅遊著數

搭飛機自由行，愈來愈多人習慣到網上旅遊平台揀選住宿、主題樂園、體驗行程及交通票券等，靈活規劃行程。為迎接復活節假期的出遊旺季，Klook即日起至4月10日推出「玩最大！旅神帶你玩盡世界！」推廣活動，欣宜化身「Klook旅神」用著數實現何啟華DeeGor報復式喪玩願望。

每日3個時段 優惠準時搶

Klook「玩最大！旅神帶你玩盡世界！」推廣活動，每日中午12點(酒店住宿)、傍晚6點(吃喝玩樂)及晚上9點(海外旅遊優惠)，於活動專頁「旅神出Deal」，準時放送超抵本地及海外旅遊優惠，部分更低至1折，此外亦有一系列買一送一及其他限時優惠，既有Staycation、酒店住宿、餐飲美食、景點玩樂和Spa按摩等一系列的本地玩食住行優惠外，還有精選海外優惠，包括港人熱門旅遊地點日、韓、台、泰的旅遊活動優惠券，以及當地景點門票、交通票券買1送1優惠等，包羅萬有。記得登入活動專頁搶高達430港元旅神優惠碼，名額有限，先搶先得！

部分優惠(逢周五至日開搶)：

預訂酒店住宿滿1,800港元即減100港元優惠

優惠碼：HOTEL1000310

日期：2023年3月17日至4月10日(額滿即止)

預訂外租車服務滿2,000港元即減120港元優惠

優惠碼：CAR1500317

日期：2023年3月17日至4月10日(額滿即止)