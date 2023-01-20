情人節餐廳2023｜精選全港高質情人節餐廳 海景晚餐/浪漫情調/高CP值 (持續更新)

情人節當然要做足準備！如果今年情人節打算和伴侶找餐廳好好慶祝，一早揀好餐廳計劃定就最好不過。記者為大家精選多間全港高質情人節餐廳，有尖沙咀海景晚餐，也有浪漫情調的西餐扒房，通通都是約會好去處，不妨留意下啦！

灣仔 Zoku Restaurant 日式 情人節晚餐

Zoku Restaurant & The Terrace主打日式料理，情人節晚餐菜單將以四款冷熱前菜開始，當中包括北海道扇貝配海膽和魚子醬、油金魚刺身薄片、麵包糠炸鹿兒島五花腩日式三文治，以及椎茸和冬季松露。五款主菜選項包括A5和牛、帝王蟹雜炊粥、美國牛小排配冬季松露及芥末薯仔蓉、味噌燒鱸魚，以及精選壽司及魚生拼盤。最後以 Zoku 的招牌甜點拼盤作結尾。 菜單價格為港幣$1,388 兩位。

Zoku Restaurant

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 二樓

電話：2129 0338