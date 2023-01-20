情人節餐廳2023｜精選全港高質情人節餐廳 海景晚餐/浪漫情調/高CP值 (持續更新)

情人節當然要做足準備！如果今年情人節打算和伴侶找餐廳好好慶祝，一早揀好餐廳計劃定就最好不過。記者為大家精選多間全港高質情人節餐廳，有尖沙咀海景晚餐，也有浪漫情調的西餐扒房，通通都是約會好去處，不妨留意下啦！
灣仔Zoku Restaurant 日式情人節晚餐
Zoku Restaurant & The Terrace主打日式料理，情人節晚餐菜單將以四款冷熱前菜開始，當中包括北海道扇貝配海膽和魚子醬、油金魚刺身薄片、麵包糠炸鹿兒島五花腩日式三文治，以及椎茸和冬季松露。五款主菜選項包括A5和牛、帝王蟹雜炊粥、美國牛小排配冬季松露及芥末薯仔蓉、味噌燒鱸魚，以及精選壽司及魚生拼盤。最後以 Zoku 的招牌甜點拼盤作結尾。 菜單價格為港幣$1,388 兩位。
Zoku Restaurant
地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 二樓
電話：2129 0338
Lucciola Restaurant & Bar意式情人節菜單
Lucciola Restaurant & Bar將供應浪漫的五道菜意式晚餐菜單，包括每人一杯迎賓香檳。 賓客將會先品嚐一道開胃小菜Ossetra魚子醬配蛋黃慕絲，再來是包括Fine de Claire 生蠔、阿拉斯加帝王蟹和深海小龍蝦的冷盤。 然後是耶路撒冷朝鮮薊配野生茴香葉及烤北海道扇貝湯。主菜選項方面包括檸檬羅勒醬龍蝦尾手工意大利麵、頂級美國肉眼排、蜆肉青口湯配智利海鱸魚柳，以及黑松露配牛肝菌及Tomino芝士意大利飯。最後一道菜是甜品朱古力心太軟配乳酪味低脂意式雪糕。 菜單價格為港幣 $1,888 兩位。
Lucciola Restaurant & Bar
地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 一樓
電話：852 2129 0333
香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant情人節之夜
香港萬麗海景酒店內的Mirage Bar & Restaurant今年亦有推出情人節套餐，由行政主廚 Owen Panzica 呈獻的法式四道菜晚宴，菜單中包括法國生蠔配青檸冰沙、法式龍蝦湯、香煎龍脷魚配香檳檸檬牛油、巴馬臣芝士脆片及白銀鱘魚子醬意大利飯等等，Mirage 情人節法式四道菜晚宴於 2023 年 2 月 11 日至 18 日，晚上 6 時至 9 時 30 分供應，價錢為港幣$ 1,388 兩位，需提早預訂。酒店另有萬麗醉心之夜住宿套餐，於 2023 年 2 月 11 至 18 日供應，每晚港幣$ 2,400 起，海景客房倚伴維多利亞港景色，浪漫滿分，有預算的話不妨考慮下！
香港萬麗海景酒店
地址：香港灣仔港灣道一號
預訂及查詢：2802 8888
尖東地中海菜$688/位 食五道菜情人節套餐
尖沙咀東部海濱位置的地中海餐廳Mulino，將於2月14日（星期二）推出五道菜情人節套餐，每位HK$688。前菜方面，有香煎北海道帶子配芒果莎莎醬Saint-Jacques，帶子肥美肉厚，整體開胃！然後是Asparagus熱湯，青蘆筍煮成綿厚Veloute濃湯，配上香脆多士。海鮮菜式方面，餐廳供應Black Cod香烤鱈魚，配上幼嫩青豆及雞汁，鱈魚肉質細緻多汁。肉類主食則有Lamb Rack烤羊架，配上千層馬鈴薯及西蘭花苗，羊架肉質腍嫩。最後甜品有軟滑芝味的雲呢拿朱古力芝士蛋糕可供兩人享用。
Mulino
地址：尖沙咀東麼地道62號永安廣場地下1-6及45-46號舖
電話：2721 3600
尖沙咀澳洲餐廳HUE Dining情人節海景晚餐
HUE Dining位於香港藝術館，餐廳內可飽覽維多利亞港醉人海景，情調浪漫。餐廳今年推出情人節三道菜套餐每位HK$1,080及四道菜套餐每位HK$1,160，如有需要每位加配HK$350配搭精選美酒。菜式方面，任擇其一的前菜包括蟶子配醃士多啤梨、番茄及羅勒醋；36個月伊比利亞Campo火腿配新鮮青豆奶凍、薄荷及根莖沙律；芝士凝乳配紅菜頭、糖漬核桃及雪莉醬；或是洋蔥湯配新鮮Tortellini意大利雲吞及酸瓜。
主菜分別有洋蔥煮澳洲Limestone Coast和牛腹肉配牛面頰丸子、芥末馬鈴薯及紅酒汁；大西洋野生海鱸配北海道帶子、胡桃南瓜及魚籽白醬；澳洲羊架配慢煮肩肉、五香茄子、馬鈴薯凍及迷迭香汁；或是馬鈴薯丸子配舞茸、松子仁及巴馬臣芝士松露泡沫。若選擇四道菜套餐，接著將會享用生蠔配燒番茄及韭菜木犀草。
最後甜品方面，分別有黑朱古力泡芙配柑橘果醬及雲尼拿豆雪糕；或是Pavlova蛋白脆餅配浸漬車厘子、蛋白脆餅、檸檬草及馬鞭草。如想滋味升級，不妨加配自選三款芝士，配上燕麥餅、酸種脆餅、蘋果芥末甜酸醬及紅酒提子。
HUE Dining
地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓
電話：3500 5888