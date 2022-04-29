想搞啲嘢令香港人開心！ 「我是桃」主題套餐賀姜濤誕

開業以來積極迎合年輕人口味的「After eightys」cafe，過去幾個月來不間斷與MIRROR成員的應援團大搞crossover主題布置與美食，繼Edan生日會及Anson Lo新歌派禮物，緊接當然是姜糖們的showtime，特地與店方合作推出「桃」的主題美食，賀4月30日姜濤誕，預訂區已全場爆滿，靠walk-in碰碰運氣吧！

阿榮兩夫婦於旺角區同時經營咖啡店及甜品店，在4月份裡，兩間舖鋪天蓋地是姜糖們精挑細選的巨型掛相、巨型海報、應援紀念品及心意卡；夫婦亦有出錢印製少許postcard給咖啡店食客自取，部分人踏入店內先忙於四周打卡，才安心坐下用餐。兩夫婦表示，這幾年來，香港人一直積壓著甚麼情緒，大家都清楚得很，而這幾個月的氣氛更差，太太阿菲說：「移民的移民，很多店舖冇生意關門大吉，晚上馬路連小巴都沒有，抗疫日子似乎沒完沒了，所以想盡力為香港人搞啲開心嘢。從這幾次與不同應援團體合作，可感受到人人都開心，不相識的也可以互相借公仔影相，無分彼此。」訪問當日，就不斷有粉絲帶齊「小姜姜」和「小濤濤」在店外長凳位打卡。

阿菲續說：「以姜糖為例，幾乎可說由三歲到八十歲都有，互相有傾有講。而我們與應援團之間亦有很多溝通，例如套餐設計，都按他們要求放棄用薑，因為不是人人接受，所以只用日本罐頭桃。應援團才是主導，我們會盡量配合。」阿榮更補充，有幾年沒聯絡的朋友，曾打電話問他是否有應援物品派，就是因為愛妻心切，記者也笑著點頭認同，就算不是「鏡粉」或姜糖，也絕對感受到他們為了令身邊人快樂的努力。

阿榮強調，未來合作主流都是香港文化，製造香港人的共同回憶，預告可能有COLLAR、Frankie及Ian等應援團，並提醒30號當日的訂座區已滿，但仍預留三成座位給walk-in客，「因為我們不想有人失望！」

After eightys café│旺角豉油街27號