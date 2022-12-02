愉景灣化身成歐陸小鎮Christmas Wonderland 10米高巨型聖誕樹+浪漫飄雪

大街小巷開始洋溢聖誕氣氛！愉景灣為了迎接聖誕節的到臨，於上周五（11月25日）舉辦了盛大的聖誕亮燈儀式，為聖誕歐陸之旅掀開序幕！當晚的活動非常精彩，其中包括聖誕巡遊及連串表演節目。聖誕巡遊由聖誕老人及第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」馮皓揚先生率領，帶同銅管樂隊、夢．啟航舞蹈學校、鄰舍輔導會及愉景灣國際學校，令整個活動氣氛推至最高，場面非常熱鬧！
由即日起至2023年1月2日，愉景灣這個充滿異國風情的地方搖身一變成為歐陸小鎮，聖誕燈飾遍佈於不同角落，與聖誕小精靈一起走進極富歐陸色彩的Christmas Wonderland！
愉景灣於12月的「聖誕周日露天市集」，除有多款聖誕主題產品外，場內亦有聖誕歌舞表演，大家更可親手給聖誕老人寫信及得到他的回信！此外，「聖誕星空沙灘影院」也帶着全新的聖誕主題回歸，與摰愛坐在大白灣沙灘及星空下，一邊品嚐美食一邊欣賞經典電影，享受至Chill時刻。
而為人熟悉的密室逃脫 LOST亦載譽歸來，期間限定的「LOST聖誕版密室逃脫體驗館」將帶來全新體驗；愉景灣溜冰場亦有聖誕冰上表演，讓大家於場內外都能享受愉快聖誕；愉景灣酒店推出「聖誕歡聚住宿計劃」，一起來一趟愜意假期，放鬆身心。另於推廣期間，在愉景灣憑即日指定消費，可換領聖誕限量版心鎖1盒。絕不能錯過的還有愉景灣除夕倒數派對，讓熱鬧氣氛延續至2023！
10米高巨型聖誕樹 於聖誕歐陸小鎮欣賞飄雪
愉景北商場的鐘樓於這個聖誕，特別改造成10米高的巨型聖誕樹，讓這充滿異國風情的地方變成聖誕歐陸小鎮！並於上周五已舉辦聖誕亮燈儀式，當晚的聖誕巡遊、歌舞表演及浪漫飄雪，亦為一連串聖誕慶祝活動掀開了序幕。愉景灣碼頭及臨海露天美食區D＇Deck亦可以欣賞到極富特色的聖誕裝飾。
聖誕留在香港亦能感受到白色聖誕？愉景灣將於12月的每個周六及日呈獻「夢幻冬日飄雪」，可以一邊欣賞海景，一邊感受點點飄雪，瀰漫着浪漫的節日氣氛。另外還準備了「與聖誕老人會面」活動，讓市民與聖誕老人見面拍照！平安夜更會有聖誕報佳音，將快樂帶到每個角落！
「聖誕歐陸小鎮」裝飾
日期：直至2023年1月2日
地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck
夢幻冬日飄雪
日期：12月3-4、10-11、17-18、24-26及31日
地點：愉景北廣場
聖誕報佳音
日期：12月24日（星期六）
地點：愉景廣場
與聖誕老人會面 及 爆谷及棉花糖甜蜜放送^
日期：12月24及25日（星期六及日）
地點：愉景廣場及愉景北商場
^只限愉景北商場
聖誕周日露天市集
準備去聖誕派對但仍未有交換禮物的頭緒？愉景灣聖誕周日露天市集匯聚了多家商戶，售賣聖誕特色美食、手作、服飾及家品等。除了物色聖誕禮物，你更可親自寫信給聖誕老人趁機許願，還會收到他的回信！市集期間亦有愛爾蘭音樂及舞蹈表演，感受歡樂的節日氛圍！
日期：12月11日 (星期日)
時間：11:00-18:00
地點：愉景廣場
LOST聖誕版密室逃脫
為人熟悉的密室逃脫體驗館LOST亦帶着全新聖誕主題「神秘晚餐」、「秘物」、「平安夜之鑰」及「聖誕任務」回歸，帶給大家全新體驗！顧客憑愉景廣場、愉景北商場及D’Deck的即日電子貨幣消費單據滿HK$300或以上，即可享門票9折優惠！
日期：12月2日至2023年1月3日
時間：11:00-19:00
地點：愉景廣場G11A-1舖
票價：每個遊戲每位HK$120，大小同價，遊戲時間為20分鐘
聖誕星空沙灘影院
今個聖誕，大白灣沙灘再次成為戶外星空影院，上映不同的經典及合家歡電影。於迷人星空下一邊欣賞電影，一邊品嚐特色美酒及美食，體驗前所未有的戶外影院新享受！
日期：12月1-4日、8-11日及15-18日 (逢星期四至日)
時間：18:00-22:30 (視乎不同場次)
地點：大白灣沙灘
聖誕心鎖禮遇
推廣期間，凡於愉景廣場、D’Deck及愉景北商場即日消費滿$500*、讚好及追蹤VisitDiscoveryBay的Facebook及Instagram，即可換領聖誕限量版心鎖1盒。
日期：12月3-4、10-11、17-18、24-27、31日及1月1-2日
地點：愉景廣場禮賓部
*需受條款及細則約束
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