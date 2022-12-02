愉景灣化身成歐陸小鎮Christmas Wonderland 10米高巨型聖誕樹+浪漫飄雪

大街小巷開始洋溢聖誕氣氛！愉景灣為了迎接聖誕節的到臨，於上周五（11月25日）舉辦了盛大的聖誕亮燈儀式，為聖誕歐陸之旅掀開序幕！當晚的活動非常精彩，其中包括聖誕巡遊及連串表演節目。聖誕巡遊由聖誕老人及第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」馮皓揚先生率領，帶同銅管樂隊、夢．啟航舞蹈學校、鄰舍輔導會及愉景灣國際學校，令整個活動氣氛推至最高，場面非常熱鬧！

由即日起至2023年1月2日，愉景灣這個充滿異國風情的地方搖身一變成為歐陸小鎮，聖誕燈飾遍佈於不同角落，與聖誕小精靈一起走進極富歐陸色彩的Christmas Wonderland！

愉景灣於12月的「聖誕周日露天市集」，除有多款聖誕主題產品外，場內亦有聖誕歌舞表演，大家更可親手給聖誕老人寫信及得到他的回信！此外，「聖誕星空沙灘影院」也帶着全新的聖誕主題回歸，與摰愛坐在大白灣沙灘及星空下，一邊品嚐美食一邊欣賞經典電影，享受至Chill時刻。

而為人熟悉的密室逃脫 LOST亦載譽歸來，期間限定的「LOST聖誕版密室逃脫體驗館」將帶來全新體驗；愉景灣溜冰場亦有聖誕冰上表演，讓大家於場內外都能享受愉快聖誕；愉景灣酒店推出「聖誕歡聚住宿計劃」，一起來一趟愜意假期，放鬆身心。另於推廣期間，在愉景灣憑即日指定消費，可換領聖誕限量版心鎖1盒。絕不能錯過的還有愉景灣除夕倒數派對，讓熱鬧氣氛延續至2023！