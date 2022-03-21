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旅遊飲食
2022-03-21 13:27:33

打卡Cafe｜梅窩新開度假風露天Cafe 飲高質手沖咖啡 超靚魚塘打卡位好寫意

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打卡Cafe｜梅窩新開度假風露天Cafe 飲高質手沖咖啡 超靚魚塘打卡位好寫意

打卡Cafe｜梅窩新開度假風露天Cafe 飲高質手沖咖啡 超靚魚塘打卡位好寫意

週末想在香港來一趟小旅行放鬆身心，遠離鬧市的離島是個好選擇，不止靠山面海，近年還有不少Cafe進駐。上星期梅窩有間新開業的露天Cafe加入戰團，店舖範圍處處都是打卡位，用貨櫃、木板等元素營造氣氛，配以魚塘風景和藍天白雲，很有在泰國旅遊度假的感覺，因此開業數天便已吸引不少IG網紅到訪，人氣十足！

開業數天便已吸引不少IG網紅到訪，人氣十足！（網絡來源：instagram：lizeatery） 用貨櫃、木板等元素營造氣氛。（網絡來源：instagram：lizeatery） 有在泰國旅遊度假的感覺。（網絡來源：instagram：lizeatery） 必影打卡位！（網絡來源：instagram：lizeatery）

食物以Cafe輕食為主，都是吐司、牛角包、蛋糕等等打卡美食，其中香蕉朱古力吐司最受歡迎，幾乎每位來訪的客人都必點。店家在酸種吐司上塗抹Nutella朱古力榛果醬，舖滿香蕉片，在頂層加入忌廉和灑上可可粉，賣相邪惡又吸引！咖啡方面更有心思，意式咖啡表面的拉花有功架，手沖咖啡也對咖啡豆的風味有要求，全部用本地烘焙的咖啡豆沖泡而成，客人可選埃塞俄比亞咖啡豆或日曬巴拿馬咖啡豆，味道各有特色。

香蕉朱古力吐司。（網絡來源：instagram：cravingforfoodhk） 食物以Cafe輕食為主。（網絡來源：instagram：das.bottle） 打卡美食。（網絡來源：instagram：das.bottle） 魚塘風景，打卡一流！（網絡來源：instagram：das.bottle）

Cafe現時最多容納30人，每人可以逗留2小時。由梅窩銀灣村附近步行約10分鐘即可到達，詳細路線可參閱店舖instagram，如果有意光顧，建議早點出發，避開打卡人潮。

The Hideout
instagram：https://www.instagram.com/thehideouthk/

地址：大嶼山梅窩銀礦灣路

營業時間﹕星期三至日9am-6pm

高質手沖咖啡。（網絡來源：instagram：thehideouthk） 氣氛慵懶舒適。（網絡來源：instagram：thehideouthk）
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