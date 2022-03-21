打卡Cafe｜梅窩新開度假風露天Cafe 飲高質手沖咖啡 超靚魚塘打卡位好寫意

週末想在香港來一趟小旅行放鬆身心，遠離鬧市的離島是個好選擇，不止靠山面海，近年還有不少Cafe進駐。上星期梅窩有間新開業的露天Cafe加入戰團，店舖範圍處處都是打卡位，用貨櫃、木板等元素營造氣氛，配以魚塘風景和藍天白雲，很有在泰國旅遊度假的感覺，因此開業數天便已吸引不少IG網紅到訪，人氣十足！

食物以Cafe輕食為主，都是吐司、牛角包、蛋糕等等打卡美食，其中香蕉朱古力吐司最受歡迎，幾乎每位來訪的客人都必點。店家在酸種吐司上塗抹Nutella朱古力榛果醬，舖滿香蕉片，在頂層加入忌廉和灑上可可粉，賣相邪惡又吸引！咖啡方面更有心思，意式咖啡表面的拉花有功架，手沖咖啡也對咖啡豆的風味有要求，全部用本地烘焙的咖啡豆沖泡而成，客人可選埃塞俄比亞咖啡豆或日曬巴拿馬咖啡豆，味道各有特色。