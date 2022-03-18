抗疫食好啲｜迪士尼推出真空美食包 安在家中食蟹肉濃湯 番茄汁燴羊膝 方便又美味！

在第五波疫情期間，迪士尼樂園再次關閉，相信一眾粉絲都很掛念樂園的夢幻氣氛！雖然樂園未知何時再度開放，但如果想安在家中都能品嚐到樂園的特色美食，其實也有辦法！香港迪士尼樂園度假區近日再度推出「家倍滋味」真空美食包，由香港迪士尼樂園酒店獲獎大廚主理，每道中西佳餚均以時令食材炮製，再經真空保鮮處理，客人只需簡單加熱，就能享用多款新鮮味美的料理。
客人可由即日起至5月28日訂購「家倍滋味」真空美食包。真空美食包共有8款中西菜餚選擇，有西式蟹肉濃湯、天多尼番茄汁燴羊膝配茴香咖喱燒新薯、白汁蘑菇燴黑毛豬豬面頰配煙肉馬鈴薯球，又有得奬中菜川味家常牛小排等，適合兩位至四位用。
真空美食包以時令食材炮製，大廚更精心為這些食材加入特色米奇圖案，令菜式賣相更精緻。美食包經真空保鮮處理，食用前先解凍，再直接把美食包放入滾水中烹煮，30分鐘後即可享用。不論是煮食新手、追求方便快捷美食的朋友、還是媽媽級大廚，都能輕鬆處理「家倍滋味」真空美食包，簡單的一個晚餐都能夠有滿滿儀式感，有興趣的話不妨考慮一下。
「家倍滋味」真空美食包訂購方法
預訂日期：即日起至5月28日
網上預訂：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/book/general-dine/takeaway-dining-with-delivery
香港迪士尼樂園酒店 - 晶荷軒預訂：3510 6000
取貨方式：前往香港迪士尼樂園酒店晶荷軒或使用送遞服務
需於最少三天前預訂，更多詳情請瀏覽預訂網站。