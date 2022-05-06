抵食放題｜銅鑼灣新開日本過江龍燒肉店＄598／位起 無限任食宮崎A5櫻花和牛＋60款美食

銅鑼灣又有新開的日式燒肉店！品牌來自日本宮崎縣，主打由自家牧場養殖的櫻花和牛，而且食材全部用日本貨，加上店舖位置寬敞，部分座位面向銅鑼灣園境，十分開揚，因此一開業就成為城中熱話！
獨家專享「原隻」櫻花和牛
香港人對於和牛品種絕對不陌生，但對比常見的近江牛和飛驒牛，這店所用的櫻花和牛原來也大有來頭，用的貨源全都達到A5級別，同樣高質。「桜花和牛是乙守泰藏先生的家族營運的牧場，桜花牧場每年只會生產一百隻和牛，桜花牧場位於宮崎縣，由水質至飼養，整個牧場的環境都有嚴格的規定。」宮崎肉本舖(香港店)營運總監 Jack Hsu介紹說。餐廳獨家以「一頭牛」採購方式，將宮崎桜花牧場奪獎無數的桜花牛帶到香港，除了一般牛西冷、肉眼，連牛心、牛肝臟等等都可以在這裡吃到。
宮崎A5櫻花牛極上燒肉套餐$998/位
晚市放題套餐暫時有4款，分別有「九州A5和牛套餐」（$598／位）、「九州A5和牛特上套餐」（$698／位）、「宮崎A5櫻花牛嚴選燒肉套餐」（$898／位）及「宮崎A5櫻花牛極上燒肉套餐」（$998／位）供客人選擇，用餐時間為120分鐘。最推介宮崎A5櫻花牛極上燒肉套餐，點餐後每位客人先可享一份宮崎A5櫻花牛極上燒肉拼盤，當中已包括西冷扒或肉眼扒（每位180g)、外後腿肉、內後腿肉、肩里肌、肩口肉、和尚頭、五花腩、牛肋肉及和牛壽喜燒。另外客人更能無限追加指定A5和牛和60款以上放題食品，如自家製和牛餃子、蟹味噌甲羅燒、海膽和牛香葱飯等等，一個價值就能品嚐多款日式美食！除了宮崎的桜花牛外，還有九州鹿兒島A5和牛、鹿兒島豚肉及熊本地雞等，全店百分百使用日本產時令食材，誠意十足！價格雖然不算便宜，不過勝在和牛質素高，款款都油花勻稱，單是套餐包括的牛西冷扒就已經值回票價。最近終於陸續放寬堂食人數，如果有預算，想和好友找餐廳大快朵頤的話，相信這裡會是個不錯的選擇。
宮崎肉本舖(香港店)
地址：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 6樓全層
電話：35685330