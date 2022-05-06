抵食放題｜銅鑼灣新開日本過江龍燒肉店＄598／位起 無限任食宮崎A5櫻花和牛＋60款美食

銅鑼灣又有新開的日式燒肉店！品牌來自日本宮崎縣，主打由自家牧場養殖的櫻花和牛，而且食材全部用日本貨，加上店舖位置寬敞，部分座位面向銅鑼灣園境，十分開揚，因此一開業就成為城中熱話！

獨家專享「原隻」 櫻花 和牛

香港人對於和牛品種絕對不陌生，但對比常見的近江牛和飛驒牛，這店所用的櫻花和牛原來也大有來頭，用的貨源全都達到A5級別，同樣高質。「桜花和牛是乙守泰藏先生的家族營運的牧場，桜花牧場每年只會生產一百隻和牛，桜花牧場位於宮崎縣，由水質至飼養，整個牧場的環境都有嚴格的規定。」宮崎肉本舖(香港店)營運總監 Jack Hsu介紹說。餐廳獨家以「一頭牛」採購方式，將宮崎桜花牧場奪獎無數的桜花牛帶到香港，除了一般牛西冷、肉眼，連牛心、牛肝臟等等都可以在這裡吃到。