抵食自助餐｜JW萬豪盛夏星馬滋味自助餐＄288起 新加坡辣炒蝦/肉骨茶/海南雞飯/沙嗲串燒

夏日炎炎，吃香辛濃郁的星馬菜式份外開胃！位於香港 JW 萬豪酒店大堂樓層的The Lounge將於 7 月及 8 月，為各位呈獻「盛夏星馬滋味」主題自助午餐及晚餐，午市每位最平＄288起，客人可以嘆盡多款南洋美食，例如新加坡辣炒蝦、沙嗲串燒、羅望子醬烤魚等等，晚市則由＄508起，食物款式更豐富，包括的新加坡咖喱雞、馬來西亞烤雞、馬來西亞檳城蝦麵等，全都非常惹味！

自助餐推介｜JW萬豪星馬主題自助午餐＄288起

JW萬豪盛夏星馬滋味自助午餐有多款星馬美食，前菜必食酸甜可口的羅惹沙律，廚師用新鮮蔬果與油炸鬼，拌上濃郁的醬料及花生碎，風味獨特。另外亦有充滿新加坡特色的食肉骨茶，採用多種香料及藥材熬製，香濃滋補。還有多款滋味主菜，如新加坡辣炒蝦、羅望子醬烤魚、牛肉或雞肉串燒、海南雞飯等等，通通都是經典星馬美食！而甜品方面，更有清香的斑蘭蛋糕及斑蘭雪糕等，消暑一流！除了以上主題美食外，自助午餐還設有兩個招牌美食專櫃，包括每天供應超過 60 款新鮮蔬菜、水果和配料的健怡沙律吧；另一個則是提供多款湯底及配料的招牌即煮麵檔，人氣之選有自家製鮮蝦雲吞及多款自家調配的湯底。

自助午餐價目

中午 12 時至下午 2 時 30 分（星期一至六）

星馬主題美食區、沙律吧、即煮湯麵檔及甜品區：每位港幣 408 元

單選星馬主題美食區：每位港幣 288 元

單選沙律吧或即煮湯麵檔：每位港幣 278 元