抵食自助餐｜JW萬豪盛夏星馬滋味自助餐＄288起 新加坡辣炒蝦/肉骨茶/海南雞飯/沙嗲串燒

夏日炎炎，吃香辛濃郁的星馬菜式份外開胃！位於香港 JW 萬豪酒店大堂樓層的The Lounge將於 7 月及 8 月，為各位呈獻「盛夏星馬滋味」主題自助午餐及晚餐，午市每位最平＄288起，客人可以嘆盡多款南洋美食，例如新加坡辣炒蝦、沙嗲串燒、羅望子醬烤魚等等，晚市則由＄508起，食物款式更豐富，包括的新加坡咖喱雞、馬來西亞烤雞、馬來西亞檳城蝦麵等，全都非常惹味！
自助餐推介｜JW萬豪星馬主題自助午餐＄288起
JW萬豪盛夏星馬滋味自助午餐有多款星馬美食，前菜必食酸甜可口的羅惹沙律，廚師用新鮮蔬果與油炸鬼，拌上濃郁的醬料及花生碎，風味獨特。另外亦有充滿新加坡特色的食肉骨茶，採用多種香料及藥材熬製，香濃滋補。還有多款滋味主菜，如新加坡辣炒蝦、羅望子醬烤魚、牛肉或雞肉串燒、海南雞飯等等，通通都是經典星馬美食！而甜品方面，更有清香的斑蘭蛋糕及斑蘭雪糕等，消暑一流！除了以上主題美食外，自助午餐還設有兩個招牌美食專櫃，包括每天供應超過 60 款新鮮蔬菜、水果和配料的健怡沙律吧；另一個則是提供多款湯底及配料的招牌即煮麵檔，人氣之選有自家製鮮蝦雲吞及多款自家調配的湯底。
自助午餐價目
中午 12 時至下午 2 時 30 分（星期一至六）
星馬主題美食區、沙律吧、即煮湯麵檔及甜品區：每位港幣 408 元
單選星馬主題美食區：每位港幣 288 元
單選沙律吧或即煮湯麵檔：每位港幣 278 元
自助餐推介｜JW萬豪星馬主題自助晚餐＄508起
自助晚餐供應環球美食，如冰凍海鮮、刺身及壽司、鮮拌沙律、招牌即煮麵檔、高級凍肉及芝士、即切烤牛肉及香草烤羊架等。而地道星馬美饌款式則更上一層樓，前菜有清新醒胃的羅惹沙律及鮮味十足的蟹肉豆腐豬肉湯，主食更有括甜辣交織的新加坡辣炒蟹、焦香帶醬油香氣的新加坡式炒蘿蔔以及香醇椰汁與辣味均勻的新加坡咖喱雞等等。心水推介馬來西亞檳城蝦麵，即點即製，鮮香味美的蝦湯配合各式香料，風味獨特。甜品方面更配合主題，推出D24 榴槤班戟、括斑蘭蛋糕、椰汁糕、芒果芝士慕絲及芒果糯米飯等，讓客人彷如走了一趟星馬旅行，滿載而歸！
自助晚餐價目
晚上 7 時至 10 時（星期一至六）
星期一至四 成人每位港幣 508 元；小童（3-12 歲）每位港幣 358 元
星期五至六 成人每位港幣 558 元；小童（3-12 歲）每位港幣 388 元
訂座網址：https://jwmarriotthkoffers.com/zh/the-lounge-july-lunch-buffet