新世界韓國食品Ocean PopWalk新店 49項獨家折扣優惠 將設獨家堂食＋烹飪體驗區

一站式韓國食品專賣「新世界韓國食品」(New World Mart)，最近又開新店！今次去到將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙，佔地6,000平方呎，集齊六大人氣品牌，包括韓式超市「New World Mart」、Dosirak韓式便當專門店「O'taste」、韓國伴菜專門店「BANCHAN」、韓式醃肉專門店「Chef & Taste」、Kimchi專門店「Kimchi Factory」、K-Health健康產品專門店「BODY & ME」，當中「BANCHAN」伴菜區選擇多達50款，提供每日即製韓國Kimchi、傳統伴菜及醬菜，更獨家供應限定韓國最新興醃車厘茄、牛油炒章魚，以及香港少見傳統地道風味，如野芝麻蓮藕、甜花生及生醃八爪魚等。

文：Winki、攝：Jackie So、部分相片由店方提供

而隔鄰便當區「O'taste」，有紫菜飯卷、各式便當及拌飯，適合懶煮飯的下班族。新店開幕自然有Jetso，全店共推出49項限時折扣優惠，包括醬油蟹買一送一、各式伴菜買三盒有九折等。

新店稍後將獨家設休閒堂食區及烹飪活動空間，方便大家掃完貨即場趁熱享用，另可體驗由韓籍大廚及專員指導的韓風烹飪文化班，詳情記緊留意官方網站或Facebook專頁。

新世界韓國食品│將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk海天晉滙 Shop G01-02