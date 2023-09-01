熱門搜尋:
颱風蘇拉 福島核污水 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 阮民安 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 莊子璇 鬼節
返回
旅遊飲食
2023-09-01 11:00:43

新加坡大獎賽車季回歸 現場睇F1一級方程式 Giveaway贏取限量紀念品

分享：
新加坡F1｜新加坡大獎賽車季回歸 現場睇F1一級方程式 Giveaway贏取限量紀念品

新加坡F1｜新加坡大獎賽車季回歸 現場睇F1一級方程式 Giveaway贏取限量紀念品

萬眾期待的新加坡大獎賽車季2023（GPSS）將於今年9月8日至17日盛大舉行，當中包括最為港人熟悉的F1一級方程式，以及全球首個一級方程式夜間賽，新加坡大獎賽擁有全球最具挑戰性之一的賽道，加上當地將舉行多個精彩表演和嘉年華活動，氣氛熾熱！

新加坡大獎賽車季回歸

新加坡大獎賽車去年成功吸引30.2 萬名觀眾參加，全場坐無虛席，更打破此項賽事自 2008 年舉辦以來的最高觀看人數。今年活動更精彩，除了刺激賽事，會場將有多位重磅國際樂壇巨星現場熱力接唱，共有139位表演者帶來13個精彩舞台節目。9 月 15 日亞裔美國唱片公司 88rising 將在此次夜間比賽中集體首次亮相，王嘉爾、Rich Brian、NIKI 和 Warren Hue 等音樂人紛紛亮相助陣。曾獲得格萊美獎多項提名的Post Malone將於次日帶來多樣化的音樂，還有廣受讚譽的搖滾 DJ Robbie Williams重返濱海灣街賽道，現場氣氛激情澎湃！

精彩派對遍佈四大區域

除了欣賞車手的精彩交鋒和精彩表演，賽道距離眾多餐飲場所、娛樂場所、酒店、地鐵站和購物中心僅一步之遙，可盡情享受新加坡美食和嘉年華活動。此外，今年新加坡大獎賽車季將於烏節路（Orchard Road）、克拉碼頭（Clarke Quay）、甘榜格南（ Kampong Gelam）及聖淘沙（Sentosa）舉行區域派對，透過一系列賽車活動盡顯各區獨有特色。

聖淘沙將舉辦汽車展覽，一同回顧精彩的汽車文化和歷史。 9月9日晚上，島上更會舉行復古車巡遊，讓平時難得一見的復古車走出展廳，與車迷朋友近距離接觸。 Music Matters Live 亞洲首屈一指的獨立音樂節，演出陣容來自超過12個國家並帶來超過30個表演項目，勢要打造最熱烈、最狂歡的音樂派對。 GPSS Food Park 場内精心炮製多款本地和多國創意料理， Hot-Pit Stop: Grills & BBQ攤檔更大玩燒烤與煙燻主題美食，大家必定大飽口福。 Revolutions: The GPSS Immersive Experience 由新加坡藝術家Brandon Tay所設計的沉浸式體驗，結合聲音和燈光元素，以嶄新方式分享大獎賽鮮爲人知的故事，更希望藉此向這座活力城市的人民、成就、願景表達敬意。

Giveaway贏取限量紀念品

為讓香港車迷在港感受大獎賽車季的速度與激情，新加坡旅遊局現正舉行Giveaway活動，即日起至9月10日，與家人和好友到何文田愛民18彎暢玩小型賽車，再將最佳成績上傳至新加坡旅遊局Facebook專頁，最快圈速的15位參加者即可獲贈新加坡大獎賽限量紀念品。

參加方法：

1.讚好和追蹤「VisitSingapore」Facebook專頁

2.讚好「VisitSingapore」8月23日「【新加坡F1大獎賽倒數】」Facebook貼文

3.於「【新加坡F1大獎賽倒數】」貼文下留言分享你的小型賽車「最快圈速」

 

 

Giveaway贏取限量紀念品
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受