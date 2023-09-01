新加坡大獎賽車季回歸 現場睇F1一級方程式 Giveaway贏取限量紀念品

萬眾期待的新加坡大獎賽車季2023（GPSS）將於今年9月8日至17日盛大舉行，當中包括最為港人熟悉的F1一級方程式，以及全球首個一級方程式夜間賽，新加坡大獎賽擁有全球最具挑戰性之一的賽道，加上當地將舉行多個精彩表演和嘉年華活動，氣氛熾熱！
新加坡大獎賽車季回歸
新加坡大獎賽車去年成功吸引30.2 萬名觀眾參加，全場坐無虛席，更打破此項賽事自 2008 年舉辦以來的最高觀看人數。今年活動更精彩，除了刺激賽事，會場將有多位重磅國際樂壇巨星現場熱力接唱，共有139位表演者帶來13個精彩舞台節目。9 月 15 日亞裔美國唱片公司 88rising 將在此次夜間比賽中集體首次亮相，王嘉爾、Rich Brian、NIKI 和 Warren Hue 等音樂人紛紛亮相助陣。曾獲得格萊美獎多項提名的Post Malone將於次日帶來多樣化的音樂，還有廣受讚譽的搖滾 DJ Robbie Williams重返濱海灣街賽道，現場氣氛激情澎湃！
精彩派對遍佈四大區域
除了欣賞車手的精彩交鋒和精彩表演，賽道距離眾多餐飲場所、娛樂場所、酒店、地鐵站和購物中心僅一步之遙，可盡情享受新加坡美食和嘉年華活動。此外，今年新加坡大獎賽車季將於烏節路（Orchard Road）、克拉碼頭（Clarke Quay）、甘榜格南（ Kampong Gelam）及聖淘沙（Sentosa）舉行區域派對，透過一系列賽車活動盡顯各區獨有特色。
Giveaway贏取限量紀念品
為讓香港車迷在港感受大獎賽車季的速度與激情，新加坡旅遊局現正舉行Giveaway活動，即日起至9月10日，與家人和好友到何文田愛民18彎暢玩小型賽車，再將最佳成績上傳至新加坡旅遊局Facebook專頁，最快圈速的15位參加者即可獲贈新加坡大獎賽限量紀念品。
參加方法：
1.讚好和追蹤「VisitSingapore」Facebook專頁
2.讚好「VisitSingapore」8月23日「【新加坡F1大獎賽倒數】」Facebook貼文
3.於「【新加坡F1大獎賽倒數】」貼文下留言分享你的小型賽車「最快圈速」