新加坡大獎賽車季回歸 現場睇F1一級方程式 Giveaway贏取限量紀念品

萬眾期待的新加坡大獎賽車季2023（GPSS）將於今年9月8日至17日盛大舉行，當中包括最為港人熟悉的F1一級方程式，以及全球首個一級方程式夜間賽，新加坡大獎賽擁有全球最具挑戰性之一的賽道，加上當地將舉行多個精彩表演和嘉年華活動，氣氛熾熱！

新加坡大獎賽車季回歸

新加坡大獎賽車去年成功吸引30.2 萬名觀眾參加，全場坐無虛席，更打破此項賽事自 2008 年舉辦以來的最高觀看人數。今年活動更精彩，除了刺激賽事，會場將有多位重磅國際樂壇巨星現場熱力接唱，共有139位表演者帶來13個精彩舞台節目。9 月 15 日亞裔美國唱片公司 88rising 將在此次夜間比賽中集體首次亮相，王嘉爾、Rich Brian、NIKI 和 Warren Hue 等音樂人紛紛亮相助陣。曾獲得格萊美獎多項提名的Post Malone將於次日帶來多樣化的音樂，還有廣受讚譽的搖滾 DJ Robbie Williams重返濱海灣街賽道，現場氣氛激情澎湃！