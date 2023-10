新加坡旅遊局宣佈推出全新品牌理念「Made in Singapore」,當中包括3大主題體驗,企劃將進一步推廣新加坡作爲大自然中的城市(City in Nature),同時鞏固活力四射、創意綻放(Vibrant and Creative),以及多元文化薈萃(Multicultural and Cosmopolitan)的國際形象,希望帶領大家以全新角度認識不一樣的新加坡,鼓勵旅客以新視角發掘獅城獨有魅力!