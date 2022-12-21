新加坡旅遊｜新加坡最大聖誕活動 ‎濱海灣花園聖誕仙境Christmas Wonderland 50米星光隧道/浪漫飄雪/聖誕市集

臨近聖誕，全球各地都有各式各樣的慶祝活動，新加坡著名旅遊景點濱海灣花園也不例外，現正舉行為期一個月的聖誕仙境Christmas Wonderland活動。聖誕仙境由2014年起開始舉辦，是一個集傳統聖誕市集、攤位遊戲和美食於一身的聖誕嘉年華，吸引了本地人和各地遊客參與，場內設置多個打卡位，就算當地天氣熱辣辣都同樣有節日氣氛！

難得出國去旅行，怎能不拍美照留念？Gingerbread Grove燈光大道是場內的重點打卡位之一，全長50米，以50,000個LED燈泡裝飾的佈置而成，燈光時刻幻變，遊客像走進時光隧道，非常壯觀。另外，St Nick’s Square亦有彩燈裝置Spalliera，Spalliera由由意大利工匠手工製作，用103,000個LED燈泡打造，整座建築接近21米高，在夜色下觀看十分震撼！

花園狂想曲聲光騷

天空樹是濱海灣花園的地標建築物，是次聖誕仙境活動，每晚將會有3場限定上演的花園狂想曲聲光騷，每晚7：45pm、8：45pm和9：45pm，天空樹上的燈光將會隨著聖誕音樂拍子變色和閃爍，浪漫又迷人。

Merry Lane飄雪活動

在新加坡都能過白色聖誕！今次主辦單位在Merry Lane's Snowland特別為遊客安排了浪漫飄雪，每晚不定時發放，配合聖誕音樂和燈飾，場面令人難忘！