新加坡航空TIME TO FLY優惠 全新航班時間更靈活

新加坡航空推出Time to Fly優惠，由即日至3月31日期間，旅客可享受極具吸引力的票價，購買從香港飛往新加坡、吉隆坡、峇里島及全球40多個目的地的超值Time to Fly機票，並同時獲得多項禮遇。此外，從3月下旬開始，新航的香港航班時間將有新改動，為旅客帶來更彈性的航班選擇。

Time to Fly優惠讓旅客用超值的票價飛往世界各地。憑藉新航和酷航的聯合航線網絡，新航帶旅客探索東南亞的迷人美景。又或在亞洲、澳洲及歐洲的等地隨意挑選，探索當地繁華的風土文化，享受原始海灘並體驗購物盛會。大家可於今日(3月17日)，以特惠價每位1,280港元(最少兩人同行)，購買2023年4月12日至2024年1月20日出發，從香港到新加坡、吉隆坡及登巴薩(峇厘島)的二人同行來回經濟艙機票。

於優惠期間，新航顧客亦可享多項禮遇，包括在新航旅行體驗平台Pelago上首次預訂節目可獲25%的獨家優惠；通過 SingapoRewards免費體驗新加坡，以及新航免費機上Wi-Fi上網。同時使用萬事達卡預訂機票，將可獲Club SIM 7 天Happy Travel APAC套裝(適用於新加坡行程)或免費使用新加坡機場Plaza Premium Lounge 5小時(適用於新加坡以外的行程)。

由2023年3月27日起，新航將調整香港-新加坡航線的時間表，每日新增一班由香港早上出發和新加坡晚上出發的SQ899/SQ898班次。而從2023年8月1日起，香港至新加坡航線將推出第四班服務。

詳情：singaporeair.com / Singaporeair App