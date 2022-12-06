新加坡2022最新限定！神還原《阿凡達》潘多拉星球 Gardens by the Bay濱海灣花園 7大打卡位＋沉浸式光影Show

全球期待的《阿凡達：水之道》將於本月壓軸上映！新加坡著名地標景點Gardens by the Bay濱海灣花園由2022年10月開始至明年3月31日，舉辦期間限定的《Avatar : The Experience》電影主題展覽，將園區Cloud Forest雲霧林變身成《阿凡達》入面的潘多拉星球，並設置20個打卡景點及互動裝置，包括35米高瀑布、靈鳥Mountain Banshee、新角色奇幻海洋生物llu等等，全場佔地4000平方米，需時2－3個小時才可以走完，內容非常豐富！
嗚謝：新加坡旅遊局
《Avatar : The Experience》7大打卡位
打卡位1：35米高瀑布＋靈鳥Mountain Banshee
一踏入雲霧林，遊客便會見到35米高的人工瀑布，氣勢磅礡！而在瀑布的靈鳥（Mountain Banshee）亦是園內首個打卡點，加上四周環境瀰漫着朦朧仙氣，增添奇幻氣氛。
打卡位2：Sacred Space
潘多拉星球裏有多種奇幻植物，今次展覽亦落重本將它們一一重現在粉絲面前，包括蘑菇植物（Lichens），只要輕輕敲擊植物表面就會出現光線脈動，並順隨藤蔓不斷流動，配以迷幻的音效，盡顯潘朵拉星球的迷人魅力！
打卡位3：「AVATARISE YOURSELF」變身阿凡達
如果想嘗試一下化身成為納美人，必玩互動裝置「AVATARISE YOURSELF」，只要站在每部機內指定位置，被Scan後即變身「阿凡達」，更可憑QR code下載到手機留念，是場內最熱門的設置之一！
打卡位4：男女主角Jake 和 Neytiri
打卡位5：高山斑溪獸
另外當然不少得高山斑溪獸，專程在美國按實體比例打造，並運送到新加坡展出，可以即時向現場環境作出反應，動作極緻像真。每日指定時間，更會有專業木偶師操控「小斑溪獸（Baby Banshee）」，讓大家影相留念，絕對不容錯過。
打卡位6：續集新角色奇幻生物llu
《阿凡達：水之道》雖然未正式上映，但新角色奇幻海洋生物llu的藝術雕塑亦首度於會場內現身，加上疑幻疑真的立體投影，令人置身海底世界一樣。