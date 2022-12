新加坡2022最新限定！神還原《阿凡達》潘多拉星球 Gardens by the Bay濱海灣花園 7大打卡位＋沉浸式光影Show

全球期待的《阿凡達:水之道》將於本月壓軸上映!新加坡著名地標景點Gardens by the Bay濱海灣花園由2022年10月開始至明年3月31日,舉辦期間限定的《Avatar : The Experience》電影主題展覽,將園區Cloud Forest雲霧林變身成《阿凡達》入面的潘多拉星球,並設置20個打卡景點及互動裝置,包括35米高瀑布、靈鳥Mountain Banshee、新角色奇幻海洋生物llu等等,全場佔地4000平方米,需時2-3個小時才可以走完,內容非常豐富!



嗚謝:新加坡旅遊局