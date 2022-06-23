新品速遞｜city'super韓國直送優質食品 米芝蓮餐廳急凍醬油蟹 獨家引進上乘橫城韓牛

韓國飲食文化極具特色，亦貼近香港人口味。city'super由即日至7月13日於各分店及網上商店舉辦「 饗食•韓珍味」活動，為顧客帶來一系列韓國直送優質食品。
米芝蓮餐廳急凍醬油蟹
必買由米芝蓮指南推薦餐廳Gebang Sikdang出品的韓國急凍醬油蟹（＄498），餐廳堅持採用韓國產的上等成熟花蟹，鮮甜味美，適合配以白飯品嚐。如果想享受更地道的韓國風味，更可將剩下的醬油自行醃製溏心蛋甚至炒飯，傳統又美味。另外，還有韓國急凍醬油蝦（＄228）和韓國急凍醬油鮑魚（＄288）供選擇，前者選用忠清南道瑞山市的南美白對蝦，肉厚爽甜；後者用全羅南島南部莞島的鮑魚，軟腍入味。
獨家引進上乘橫城韓牛
高級韓牛味濃肉嫩，油脂分佈比均，「牛味」較日本和牛更香濃，偏愛肉香的話絕對不容錯過。是次「 饗食•韓珍味」，city'super獨家與橫城政府合作引入上乘橫城韓牛，罕有的橫城韓牛味道比一般韓牛更香濃、油花更細密。而每間city'super分店均有由橫城郡守認證及分配的證書編號，確保韓牛源於無污染環境、血統純正並以自家研發飼料餵養。
韓牛選擇豐富，包括韓國橫城冰鮮1++級韓牛西冷（＄245／100克）、 韓國橫城冰鮮1++級韓牛肉眼 （＄245元／100）、韓國橫城冰鮮1++級韓牛牛肋骨（＄230／100克）等，無論在家韓燒或烹調料理也不錯。