新品速遞｜city'super韓國直送優質食品 米芝蓮餐廳急凍醬油蟹 獨家引進上乘橫城韓牛

韓國飲食文化極具特色，亦貼近香港人口味。city'super由即日至7月13日於各分店及網上商店舉辦「 饗食•韓珍味」活動，為顧客帶來一系列韓國直送優質食品。

米芝蓮餐廳急凍醬油蟹

必買由米芝蓮指南推薦餐廳Gebang Sikdang出品的韓國急凍醬油蟹（＄498），餐廳堅持採用韓國產的上等成熟花蟹，鮮甜味美，適合配以白飯品嚐。如果想享受更地道的韓國風味，更可將剩下的醬油自行醃製溏心蛋甚至炒飯，傳統又美味。另外，還有韓國急凍醬油蝦（＄228）和韓國急凍醬油鮑魚（＄288）供選擇，前者選用忠清南道瑞山市的南美白對蝦，肉厚爽甜；後者用全羅南島南部莞島的鮑魚，軟腍入味。