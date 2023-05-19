新品速遞｜KOKUAJI x UCC全新3款人氣香濃咖啡雪糕 限定體驗價$55/3杯

不知不覺已踏入初夏，家中雪櫃是時候準備透心涼的雪糕！惠康最近與全新品牌 KOKUAJI共同硏發首批優質雪糕，一次過推出3款人氣限定口味，特意選用 3款日本UCC皇牌咖啡製作，為各位呈獻出「香滑榛子碎咖啡雪糕」、「香濃咖啡碎雪糕」及「炭燒咖啡味雪糕」，咖啡迷必試！

全新UCC咖啡雪糕

今次KOKUAJI一口氣推出3款雪糕口味，全部以咖啡為主調，味道香濃。KOKUAJI X UCC 114香滑榛子碎咖啡雪糕採用溫和順滑的 UCC The Blend 114即溶咖啡而成，香濃幼滑的雪糕配上粒粒的榛子甜香，甜而不膩，口層豐富；KOKUAJI X UCC 117香濃咖啡碎雪糕則是香港首創口味，把特選 UCC 117 咖啡豆經研磨後配上獨特配方製成雪糕，人口啖啖甘醇；KOKUAJI X UCC炭燒咖啡味雪糕亦有驚喜，採用 UCC 炭燒咖啡炮製，咖啡濃郁回甘，餘韻長留。



全新「KOKUAJI X UCC 優質雪糕系列」已於全線惠康、Market Place、3hreesixty及 Oliver's the Delicatessen 獨家發售！由 5 月 19 日至 6 月 1 日，顧客更可以至抵驚喜價$55/盒(1 盒 3 杯同款口味)入手全新 KOKUAJI x UCC 優質雪糕系列，體驗全新冰涼快感。