新登場｜灣仔穿梭日本明治時代 食日本人主理精緻日式洋食 人氣蛋包飯＋明治風威靈頓牛扒＋人氣蛋包飯

在香港，城市之中藏著眾多歷史古建築，如灣仔綠屋，有近百年歷史，早年經活化改建，最近又有新餐廳進駐。Maison Meiji主打日本西式料理，並劃分成日式喫茶咖啡室、摩登日式音樂酒吧 Kuromaru和主用餐區三個餐飲主題區域，以復古裝修結合綠屋原有的建築特色，產生獨特的化學作用，場內滿滿日本明治時代的典雅氣氛。餐廳內大處處都是打卡位，所以在試業期間已經吸引了大量客人慕名光顧，近日更首次推出晚市餐牌，環境氣氛有情調，食物精緻，是情侶撐枱腳的好選擇。

精緻和洋晚市二人套餐 (每位$680起)，食客可品嚐到日藉行政總廚春田達雄所精心烹製的和洋美食，多道前菜和主菜供客人自行選擇。前菜包括的伊勢龍蝦湯、清酒蒸鮑魚等等開胃菜餚，最推介廣島燒蠔和牛卷，菜式突顯出廚師的創意，廣島蠔味道鮮甜，配上滋味和牛，一口吃下，整體味覺體驗非常獨特。主菜則可選擇明治風威靈頓牛扒，層次豐富，功序繁複，廚師結合西方和日式食譜，用金黃鬆化的酥皮包裏軟嫩入味的牛肉，濃郁惹味，肉汁飽滿。而香烤北海道石斑魚也是熱門之選，用北海道貨，魚油甘香，烤得皮脆肉嫩，水準不錯。最後套餐包括每日精選甜品，

一於用甜美的蛋糕，結束這次穿越時空的盛宴吧！



Maison Meiji

地址:香港灣仔茂蘿街7號1樓



最新營業時間： 星期二至日

酒吧: 3pm -10pm

咖啡和茶室: 10am -6pm

主餐廳: 12pm - 10pm