新登場｜銅鑼灣高質關西風壽喜燒 主打日本A5佐賀和牛 無限任添三文魚子夠霸氣！

想念日本美食嗎？疫情回落，晚市堂食復甦，最近都有不少新餐廳開業。銅鑼灣這間關西風壽喜燒專門店，所有座位面對吧檯，客人可看著師傅於面前即席烹調，主打A5佐賀和牛，自設乾式熟成櫃，提供熟成廿一日的美國肉眼及西冷，牛魔王絕對不能錯過！

店內主打的佐賀和牛，經「日本食肉格付協會（TOP）」評定級數，只有肉質等級達最高標準 A5 級和牛，或油花分佈程度達 7 級以上的 A4 級，才能稱作「佐賀牛」，可說是全日本最頂級的牛肉。餐廳視乎當時各縣份的牛肉質素，亦有供應宮崎、神戶和北海道和牛，同樣油花勻稱肉質軟嫩，為客人提供最優質的食材。到底關東和關西的壽喜燒風格有何差別？「關東風格比較濕潤多汁，我們做的是關西風格，煮法會用砂糖煎煮，令肉味更加濃郁和突出。」經理Andy解釋說。