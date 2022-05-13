新登場｜銅鑼灣高質關西風壽喜燒 主打日本A5佐賀和牛 無限任添三文魚子夠霸氣！

想念日本美食嗎？疫情回落，晚市堂食復甦，最近都有不少新餐廳開業。銅鑼灣這間關西風壽喜燒專門店，所有座位面對吧檯，客人可看著師傅於面前即席烹調，主打A5佐賀和牛，自設乾式熟成櫃，提供熟成廿一日的美國肉眼及西冷，牛魔王絕對不能錯過！
店內主打的佐賀和牛，經「日本食肉格付協會（TOP）」評定級數，只有肉質等級達最高標準 A5 級和牛，或油花分佈程度達 7 級以上的 A4 級，才能稱作「佐賀牛」，可說是全日本最頂級的牛肉。餐廳視乎當時各縣份的牛肉質素，亦有供應宮崎、神戶和北海道和牛，同樣油花勻稱肉質軟嫩，為客人提供最優質的食材。到底關東和關西的壽喜燒風格有何差別？「關東風格比較濕潤多汁，我們做的是關西風格，煮法會用砂糖煎煮，令肉味更加濃郁和突出。」經理Andy解釋說。
如果近期想找餐廳慶祝，不妨考慮Deluxe Wagyu Set（ $980/位），由前菜到甜品，總共9道菜式，一次過可以試到多款精緻日本料理，包括海之幸刺身三點、海膽和牛他他、牛料理四品和滿溢筋子釜飯等等，選擇豐盛。當中牛料理四品最為亮眼，四款牛肉各自用上不同的烹調手法處理，如美國熟成牛以鹽燒方法煮牛肉卷，和牛肉眼則用壽喜燒汁煎煮並配搭日本雞蛋，味道各有特色，亦還原正宗日本味道。除了和牛，最吸引的一定是滿溢筋子釜飯，釜飯即煮即食，用岩手縣的一見鍾情米配合高湯煲煮，再拌入松葉蟹肉、黑松露和蟹子，成品香氣四溢，客人更可以無限量添加三文魚子，全港創家，非常霸氣！不吃牛肉的話，其實還有雞肉壽喜燒（ 午市$228/位）可以選擇，套餐有日本雞腿、日本雞頸肉和雞腎，價錢相對較為實惠，同樣可以享受餐廳環境，性價比高。
壽兵衛
地址：銅鑼灣駱克道487 - 489 號駱克駅 12 樓
電話：5404 0522
營業時間：12nn-3:30pm，5:30pm - 10pm