旅遊保險點揀好？安心外遊無難度！

香港人一向熱愛旅遊，想旅程玩得更盡興，不少人會選擇在出發前購買旅遊保險（亦稱綜合旅遊保險），以求「買個安心」。旅遊保險是主要為外遊人士而設，身處異地萬一不幸遇上意外，便可以得到保障。不論旅程長短，出境遊玩、商務公幹或升學的人士均建議購買適當的保險計劃。但市面上旅遊保險產品眾多，外遊人士要如何選擇？

保障範圍須看清

一份適當的旅遊保險可說是外遊的必備品，一般綜合旅遊保險的保障範圍會涵蓋人身意外、醫療費用、24小時緊急支援、個人財物損失、行李延誤、行程受阻及／或取消、個人責任，以至租車自負額保障等等。另外，自疫情後，有不少旅遊保險有提供針對2019冠狀病毒病的保障，將因確診而產生的醫療費用，甚至旅程取消或提早結束造成的損失等，納入保障範圍。

除了一般綜合旅遊保險外，保險公司亦因應市場需求而推出不同計劃，以配合各外遊人士所需，如郵輪假期、海外留學、工作假期計劃及短期遊學團等。外遊人士可按旅程選擇最適合自己的計劃，以獲得更全面的保障，令整個旅程更放心。

市面上的旅遊保險產品眾多，在投保前除了必須清楚產品的保障範圍之外，投保人更要考慮賠償上限和細閱保單的條款及細則，最好先比較不同的保險計劃，方決定投保，從而選擇最適合自己的旅遊保險產品。