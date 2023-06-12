旅遊保險點揀好？安心外遊無難度！

香港人一向熱愛旅遊，想旅程玩得更盡興，不少人會選擇在出發前購買旅遊保險（亦稱綜合旅遊保險），以求「買個安心」。旅遊保險是主要為外遊人士而設，身處異地萬一不幸遇上意外，便可以得到保障。不論旅程長短，出境遊玩、商務公幹或升學的人士均建議購買適當的保險計劃。但市面上旅遊保險產品眾多，外遊人士要如何選擇？
保障範圍須看清
一份適當的旅遊保險可說是外遊的必備品，一般綜合旅遊保險的保障範圍會涵蓋人身意外、醫療費用、24小時緊急支援、個人財物損失、行李延誤、行程受阻及／或取消、個人責任，以至租車自負額保障等等。另外，自疫情後，有不少旅遊保險有提供針對2019冠狀病毒病的保障，將因確診而產生的醫療費用，甚至旅程取消或提早結束造成的損失等，納入保障範圍。
除了一般綜合旅遊保險外，保險公司亦因應市場需求而推出不同計劃，以配合各外遊人士所需，如郵輪假期、海外留學、工作假期計劃及短期遊學團等。外遊人士可按旅程選擇最適合自己的計劃，以獲得更全面的保障，令整個旅程更放心。
市面上的旅遊保險產品眾多，在投保前除了必須清楚產品的保障範圍之外，投保人更要考慮賠償上限和細閱保單的條款及細則，最好先比較不同的保險計劃，方決定投保，從而選擇最適合自己的旅遊保險產品。
確定行程盡早投保
購買旅遊保險看似簡單，但其實選購前亦要注意幾點。旅遊保險一般分成單次或全年多程兩種保險計劃，如有計劃在未來一年需要多次旅遊的投保人，可以選擇更相宜的全年多程旅遊保險。另外，投保人亦可按同行人數選擇個人或家庭保障計劃，但要注意同行長者是否處於受保年齡的上限內（如70或75歲以內），而且長者及子女的保障額亦可能會較低。此外，要提醒大家經常被忽略的一點，就是要留意行程中計劃進行的高風險活動（如跳傘、潛水或坐熱氣球等）是否在保障範圍之內。如有任何疑問，應先向保險公司查詢。
提提大家，旅遊保險應在確定行程及支付費用或訂金後盡快購買。一旦在出發前發生受保事故（如目的地在出發前發生嚴重自然災害），受保人可按保單條款向保險公司提出索償；相反，假如在相關事故發生後才投保，便無法獲得保障。另外，如果大家在離境後才投購旅遊保險，在一般情況下，保險公司是不會承認該保單的有效性。
保監局網址：www.ia.org.hk
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