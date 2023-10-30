旅遊注意｜2023年常見手提行李違禁品　酒精消毒用品可否上機？如何帶長雨傘回港？

旅行最緊要開心！萬一收拾行李時，放錯違禁品到行李內，一旦被搜查到隨時被充公，大大影響旅行心情。除了一般認知的危險物品，下文將例出一些常見的手提行李違禁品，幫大家避雷。 尖銳物品 很多人去日本旅遊都會買陶瓷刀作紀念品，但尖銳物品有機會對其他乘客帶來危險。所以不同類型的刀、溜冰鞋、釘子、剃刀刀片和飛鏢等鋒利物品，均不可放進手提行李箱入。但不超過6厘米的指甲鉗、圓形鈍頭剪刀則獲豁免。 大型運動用品 很多大型運動用品都屬於鈍頭器械，例如壘球棒、棒球、桌球、球杆、球拍、雙節棍等，都不能手提上機，只能寄艙托運。 爆炸品及可燃物品 眾所皆知爆炸品不能帶上機，例如彈藥、地雷、手榴彈、軍用爆炸品。但有時候在外地有機會放煙火、派對紙花炮等等，即使用剩都不能帶上機，以上物品均屬爆炸品及可燃物品類別。雖然如此，但每名乘客仍可攜帶一個非噴氣式打火機或一小盒火柴手提上機。 ▼6個飲食習慣減搭飛機不適▼

液體 旅客可隨身攜帶不超過100毫升的液體、凝膠及噴霧類物品，包括乳霜、香水、化妝品等。上機前記得將液體倒進合適的容器盛載，否則即使未裝滿液體，但容器的容量大於100毫升，都不能攜帶上機。進行安檢時，容器必須放在一個可以再次密封的透明膠袋中，膠袋容積不得超過１公升。 腳架 一般而言，拍攝用的三腳架是不能手提上機。但現時市面上有不同類型的三腳架，只要管徑1厘米以下且可收縮至高60厘米或以下，便可以手提上機。否則即使管徑1厘米以下，但收縮後仍超過60厘米高，便要寄艙處理。 電子煙及煙油 不少國家及地區都對電子煙和煙油作出管制，包括香港、印度、新加坡及台灣。但凡從香港出境或入境的乘客都不得在寄艙行李或手提行李中攜帶上述物品。而過境香港的旅客則不受該限制。每個國家就電子煙定立的法例各有不同，乘客出發前應先查閱目的地的法例為準。 動物製食品及海產 動物製食品有可能含有動物傳染病病原體。一般而言，旅客不得攜帶任何肉類製品或奶類製品進入歐盟國家，除非該食品為嬰兒奶粉、嬰兒食品或醫療用特殊食品或寵物食品，並不可攜帶多於 2 公斤，同時食品不必冷藏，要有專屬品牌包裝並無破損。 旅行住酒店預防敏感方法（am730製圖）